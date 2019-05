New York Times: Británie na pokraji Borise Johnsona a chaosu

25. 5. 2019





"Blbost nelze napravit."



Jak poznamenal Sherlock Holmes: "Když jste vyloučili to, co je nemožné, to, co zůstane, jakkoliv nepravděpodobné, je pravda."



Nemožné je v tomto případě brexit. Theresa Mayová, britská premiérka, která oznámila v pátek svou rezignaci, obracela otrávený kalich britského odchodu z EU nejrůznějšími způsoby ve snaze učinit ho stravitelným. Nepodařilo se jí to.

Bez ohledu na důkazy o záporném dopadu brexitu, které se hromadí denně - nižší růst, nižší investice, ztráta bankovních pracovních příležitostí, uzavírání továren - nebezpečí, že se Spojené království rozpadne, to, že parlament třikrát odmítl dohodu Theresy Mayové s Bruselem o brexitu - Mayová stále trvala na svém, než musela v pátek rezignovat.Tak co podle Holmesovy formule zůstává? Co je pravda? V Konzervativní straně se teď bude konat volba nového předáka a nejpravděpodobnějším vítězem vzhledem k toxické míře probrexitových nálad v Konzervativní straně je Boris Johnson, neskrupulózní, nesolidní, své názory rychle měnící, podvodný bývalý ministr zahraničí, jehož nejistý vztah k pravdě a silný narcismus připomínají Donalda Trumpa.Pokud by se Johnson stal šéfem Konzervativní strany, zvýší se pravděpodobnost tzv. "tvrdého brexitu" - vypadnutí Británie z Evropské unie 31. října bez jakéhokoliv ustanovení jak spravovat svůj vztah k svým sousedům. Avšak Johnson má mnoho nepřátel a hrozba narušení dodavatelských řetězců, hrozba kilometrových front kamionů v Doveru a v Calais, britských občanů žijících v Evropě hozených do vakua a naprostý administrativní chaos na všech úrovních finančnictví, obchodu, průmyslu a drobných firem, by mohl přivést některé konzervativce k rebelli a obnovit parlamentní slepou uličku, anebo svrhnout Johnsonovu vládu.Ze všech průzkumů veřejného mínění vyplývá, že Britové změnili svůj názor, který vyjádřili v referendu o brexitu r. 2016 a že druhé referendum by rozhodnutí odejít z EU zvrátilo. Ovšem Konzervativní strana je tlačena tvrdošíjně doprava šovinistickou, ultrapravicovou frakcí, jíž je Johnson nejtypičtějším představitelem. Chce se stát premiérem už dlouhou dobu: udělá cokoliv, jen aby se dostal do Downing Street.Avšak Johnsonovo načasování je možná špatné. Volby do Evropského parlamentu, jejichž výsledky budou zveřejněny v neděli, povedou pravděpodobně k vítězství pravicové The Brexit Party Nigela Farage (jejímž motorem jsou lidé, rozhněvaní, že Británie neodešla z EU k 29. březnu) a tvrdou porážku pro obě mainstreamové strany, konzervativce i naprosto neschopné labouristy Jeremyho Corbyna.Středová politika je dnes v Británii slabší než kdy předtím. Politická charakteristika země je dnes v chaosu. Jde i vyloženě o přežití země, která zápolí s napětím na irském ostrově ohledně Evropské unie a se silnou touhou Skotska zůstat v EU. Jed brexitu se dále šíří z jednoduchého důvodu, že je naprosto nesmyslný.Pokud bude Johnson zvolen, mohl by uspořádat předčasné volby, aby posílil svůj postoj prosazující tvrdý brexit, ale Farageova strana převezme velkou část konzervativních voličů, a jak varuje Hugo Dixon, náměstek předsedy hnutí za druhé referendum, "Pokud uzavře Johnson pakt s Faragem, vyvolá to další chaos."Jedna věc je jasná: Pokud by byly uspořádány všeobecné volby, kdy by konzervativce vedl Johnson a labouristy Corbyn, muž, který v Labour Party otevřel brány antisemitismu, mnoho rozumných lidí v Británii by zjistilo, že jsou fyzicky neschopní hlasovat pro konzervativce i labouristy.Ať je to jakkoliv nepravděpodobné, že normálně rozumný a opatrný národ hlasoval pro sebeaputaci a likvidaci 46 let trvajícího členství v unii půl miliardy Evropanů, která jim přinesla prosperitu a mezinárodní vliv, stalo se to. Ukázalo se, že důsledky tohoto hlasování jsou nezvládnutelné. Neexistuje parlamentní většina pro žádnou formu brexitu. Blbost nelze napravit, jak napsal můj kolega Tom Friedman.Odchod Mayové nemění nic na směřování Británie do ochromující slepé uličky, kterou může odstranit jedině druhé referendum. Lži byly nyní odhaleny, realita je zjevná, adrenalin se rozplynul a Britové si zaslouží druhou šanci, aby řekli, co chtějí pro sebe a pro budoucí generace.Podrobnosti v angličtině ZDE