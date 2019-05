Sbohem Thereso. Vítej, Borisi?

27. 5. 2019

Pokud jste doufali, že nedávná vlna globálního pravicového populismu možná upadá, posledních pár týdnů nepatřilo právě k nejlepším, napsal Andrew Sullivan. V Indii byl právě snadno znovuzvolen nacionalista Narendra Modi, s velkou většinou v parlamentu, navzdory očekáváním, že si povede mnohem hůře. Přitom dosáhl na první dvojité premiérství v zemi takřka za 50 let. Bylo to vítězství iliberální demokracie - v níž jsou muslimové využiti jako klasická menšinová hrozba.

V Austrálii se koaliční vláda Liberální strany (středopravicová varianta) vrací k moci navzdory všem predikcím, zatímco očekávané vítězství labouristů se někde mezi průzkumy a volbami vypařilo. Někteří tvrdí, že jde o další případ nespokojenosti Australanů s radikální změnou nabízenou labouristy. Ale klíčovým faktorem je, že tradiční voličská základna Labour Party se - hádejte co? - posunula doprava.

To zní až depresívně povědomě, že? Totéž rozdělení na venkovské a městské, odněkud a odnikud se otvírá napříč celým Západem - přičemž pravice si vede daleko lépe, než kdokoliv očekával.

V Evropě se zjevně schyluje k horšímu. Volby do Evropského parlamentu zřejmě skončí posílením krajní pravice po celém kontinentě. Na něco z toho bylo již dlouho zaděláno: Tyto z velké části bezvýznamné volby do bezmocného parlamentu často zaznamenávají malou účast, kde jsou běžnou věcí protestní hlasy. Často pomáhají okrajovým protievropským stranám.

Nikde to není pravda více než v Británii, kde politika byla transformována nejprve referendem o brexitu - a pak selháním toryů při jeho včasném plnění. Theresa Mayová tento týden učinila poslední pokus o dosažení konsensu, když se snažila přimět labouristy k podpoře její dohody s EU o vystoupení tím, že dovolila parlamentu hlasovat o druhém, potvrzujícím referendu. To vše pro její stranu představovalo rozčarování, takže ji o tom vyrozuměla zvlášť brutálním a ponižujícím způsobem. Oznámila rezignaci - ale zůstane v úřadě, dokud si toryové nevyberou nového lídra. Sázím na to, že v létě bude premiérem Boris Johnson. Ano: Boris. A udělá co bude moci, aby dodal brexit bez dohody. Myšlenka, že by mohl znova vyjednat lepší brexitovou dohodu s EU než Mayová, je absurdní.

Ale pokud chcete vědět, proč Mayová tak naráz zkolabovala, a proč se to děje dnes, podívejte se na průzkumy před eurovolbami. Předpokládalo se, že Britové už nebudou volit, protože už teď budou mimo EU, ale.. víte, co se stalo. A tak zcela nová strana, Brexit Party, vedená proslulým popíječem piva a kuřákem cigaret Nigelem Faragem, je na prvním místě v posledním průzkumu YouGov se 37 % hlasů. Toryové jsou na 7 %. To není tisková chyba. A dále, když se podíváte na průzkum ohledně příštích domácích všeobecných voleb, toryové a labouristé spadli z útesu.

Brzy uvidíme, zda to je skutečně tak zlé, ale zdá se, že pravý střed potkává stejný osud jako střed levý: Stojí na pokraji zhroucení. Mezitím se labouristé snažili držet své dělnické základny, ohledně brexitu váhali a dovolili jiné straně, Liberálním demokratům, přitáhnout voliče upřednostňující členství v EU.

Podrobnosti v angličtině: ZDE