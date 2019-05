Britští konzervativci opustili myšlení a skálopevně věří jen svým vlastním lžím

26. 5. 2019

Dnešní pravice je hnutí zbabělců - je to organizovaná lež, která není schopna si přiznat pravdu, nemluvě o tom, že by přiznali pravdu komukoliv jinému



Therese Mayové se nepodařilo přimět Evropskou unii, aby porušila své předpisy ve prospěch Británie, PROTOŽE NA TY CIZINCE DOST HLASITĚ NEKŘIČELA! Jakmile na ně budeme dost hlasitě řvát, Evropská unie se rozloží a my budem moci nadosmrti žít ve světě Borise Johnsona, v němž se vlk nažere a koza zůstane celá, píše Nick Cohen.



"Odejdeme z EU 31. října, s dohodou i bez dohody," tvrdí Johnson. "Nebude to problém," dodává Farage. "Hlasovali jsme pro odchod, nehlasovali jsme pro nějakou dohodu." Pravice nemá nic co říct ohledně pohraničních cel, která ničí automobilový a ocelářský průmysl a zcela likviduje vývoz britských zemědělských produktů. Nemá nic co říct o britském sektoru služeb, který tvoří 80 procent britské ekonomiky a pro nějž bude odchod z jednotného evropského trhu nesmírně tvrdý, bude pro něj pádem do ohně.



Celou zemí se šíří touha kolektivně skočit do plamenů. Farage zvítězil v předvolební kampani pro volby do evropského parlamentu, aniž by musel čelit koherentní kritice od Konzervativní strany, kterou zničil. Zdá se, že pro Farage hlasovali mnozí členové a dokonce i pravicoví poslanci Konzervativní strany, což je zrada, která činí jejich právo zvolit "našeho" příštího premiéra o to více šokující. Nejde jen o to, že o osudu Británie rozhoduje jen 100 000 členů Konzervativní strany, mnozí z nichž jsou takoví extremisté, že ani nehlasovali pro tu Konzervativní stranu, jejíhož šéfa a britského premiéra budou nyní volit.Jsme ujišťováni, že ohromující a matoucí počet všech těch konzervativních kandidátů se může stát britským premiérem pouze tehdy, pokud nepohrozí, že udeří pěstí do stolu a poslušně přijmou brexit bez dohody, pokud stůl odmítne ustoupit. Ve skálopevném přesvědčení pravice, že jiná cesta není možná, leží smrt její intelektuální tradice.Konzervativci vypínají svou hruď a začínají své projevy větou "I když není možná v módě říci, že...", jako kdyby očekávali potlesk za svou odvahu. Jejich sebechvála trvá, i když důvody pro ni se rozplynuly. Dnešní pravice je hnutí zbabělců - je to organizovaná lež, která není schopna si přiznat pravdu, nemluvě o tom, že by přiznali pravdu komukoliv jinému. Poctivý stoupenec brexitu by přiznal, že brexit bude bolet, a čím tvrdší bude brexit, tím silnější bude ta bolest. Brexit je práce na celé desetiletí, tvrdí jeho stoupenci, je to snad nejnepochopitelnější rozhodnutí, jaké Británie učinila v době míru.Pokud Británie opustí evropskou celní unii a evropský jednotný trh, nejenže bude muset přerušit styky s Evropskou unií, ale také s 69 dalšími zeměmi, s nimiž obchoduje prostřednictvím EU. Jestliže Británie odmítne irskou podmínku, jak Farage a konzervativní pravice tvrdí, že musí, Británie ohrozí nejen mír v Irsku, ale i jakoukoliv svou obchodní dohodu s USA, protože americký Kongres neschválí žádné změny v mírové dohodě z Velkého pátku r. 1994.A až tohle všechno bude dokonáno a vznikne utopický nový svět, zjistíme, že jediným úspěchem brexitu bude učinit Británii chudší a slabší, než byla dosud.Stoupenci brexitu musejí věřit, že zchudnutí ekonomiky a oslabení bezpečnosti britského státu (což je něco, na čem pravici kdysi záleželo) bude stát za to, protože brexit přinese Británii národní nezávislost. Stoupenci setrvání Británie v EU varují, že získání suverenity bude na úkor moci. Pokaždé, kdy EU přijme nějaké regulační rozhodnutí, Británie nebude mít jinou volbu než se mu podrobit, nebo riskovat další poškození své ekonomiky. Upřímní pravičáci si zřejmě myslí, že získání suverenity či snížení imigrace za ochromení Británie stojí. Nikdo se to veřejně neodváží říct. Nikdo nepřijme žádný kompromis ani nepřizná, že existují. Je tomu, jako by absolutně přestali myslet.Dostali jsme se do situace, kdy nemůžete být poctivý a být na pravici. Konzervativní poslanci, kteří si jsou vědomi, jakému nebezpečí jejich země čelí, mlčí, protože se bojí svých místních konzervativních organizací. V tisku ovládaném Konzervativní stranou nenajdete v denícíchčijediného komentátora argumentujícího proti brexitu. Jakmile dáte najevo svou opozici vůči brexitu, vyloučí vás. Kmenová příslušnost je nade všechno a charakterizovat moderní pravici jako antiintelektuální - to je slabé. Moderní pravice je protimyšlenková.Konzervativní tradice, která se kdysi pyšnila svou schopností čelit nepříjemným faktům, nyní není schopna vyslovit to, co je zcela zjevné. Namísto toho, aby promluvila otevřeně, vrávorá směrem k ohni a tvrdí, že tvrdé otázky "urážejí veřejnost". Pak si dá pauzu, posune se ještě trochu blíže k ohni a odsoudí veškerá varování jako "lži".Nikdo by neměl truchlit, jestliže plameny zničí vrávorající pravici. Polila se benzínem a touží po tom shořet. Naším jediným znepokojením by mělo být, že se pravice zároveň chystá vyvolat požár po celé zemi.Kompletní článek v angličtině ZDE