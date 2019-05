Pro Tomia Okamuru

26. 5. 2019





Upozornění: etno-nacionalistická totožnost je budována na základě vnímaného rozdílu a víry v nadřazenost/čistotu/křehkost domácí skupiny lidí. K udržování této iluze jsou vnější skupiny považovány za špinící, ničivé, podřadné, méněcenné, parazitické.



Německo, 1933.





- Nacista.- Cože prosím? Vy jste mě právě zostudil jako nacistu?- Ale vy jste nacista.- To je neuvěřitelná drzost! Já jsem v NSDAP a v SS, ale to neznamená, že jsem nacista! Asi si taky myslíte, že jsem nějaký extremní pravičák, že?- Co jste asi jiného?- Jsem možná jen znepokojený občan, který se obává nadvlády cizinců. Ale já nejsem žádný pravičák! A v žádném případě nejsem žádný nacista!- Hele, vy tam? Vypadám snad jako nacista?- Ne, to bych neřekl.- Tak vidíte. Ve vašich očích je asi i on nacista, že? Nacisti, nacisti, nacisti. Nacisti všude. Když vám dojdou argumenty, tak lidi začnete obviňovat z toho, že to jsou nacisti.- To ale nemá nic společného s obviňováním.- Pro vás je to velmi jednoduché. Jenom proto, že někdo nesdílí vaše mainstreamové názory, není to přece automaticky nacista!- Ale nacisté už jsou mainstream. Nacionální socialisté jsou přece už u moci!- No ano, zapomněl jsem. Pro vás jsou všichni nacisté. Vůdce je podle vás asi taky nacista, co?- Ano !?- Tak to stačí. Urážet našeho Vůdce. Půjdete se mnou.- Ale to je --- Ano, ano, vím, vím. "Nacistické metody."