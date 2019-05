Hlavní strany v EU přijaly změnu klimatu jako volební heslo

27. 5. 2019

Na rozdíl od posledních voleb do Evropského parlamentu mainstreamové strany přijaly změnu klimatu jako volební heslo - a zčásti je k tomu přiměly studentské stávky, píše Lachlan Carmichael.

Průzkum Eurobarometru ukazuje, že změna klimatu je nyní hlavní obavou voličů Evropské unie, za níž nepříliš zaostávají ekonomické otázky a konkurující znepokojení migrací.

A mezi každotýdenními protesty aktivistů mainstreamové strany v Evropě konečně sáhly po tomto tématu.

"Je férové říci, že klimatická a environmentální politika jsou nyní ukotveny ve všech politických stranách," říká Dara Murphyová, ředitelka kampaně Evropské lidové strany (EPP), největšího bloku v končícím Evropském parlamentu.

"Pokud to srovnáte s rokem 2014, opravdu se to stalo jedním z hlavních témat evropských voleb," řekla Murphyová AFP. Podle ní EPP přidala změnu klimatu k programu během posledních dvou let, na základě výzkumu, který ukázal rostoucí environmentální znepokojení.

Ale analytici Stella Schallerová a Laurence Tubianová, architektka Pařížské klimatické smlouvy, tvrdí, že vzestup globálního oteplování mezi hlavní politická témata je nedávnějšího data.

"Viděli jsme zvrat v debatě v posledních čtyřech nebo šesti měsících," říká Schallerová, analytička berlínského environmentálního thinktanku Adelphi. Podle ní k tomu došlo kvůli suchům, požárům a povodním poškozujícím zemědělce, mnohočetnému vážnému varování vědců, sílícím protestům v ulicích a mediálnímu důrazu na to vše.

