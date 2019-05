Návrat divokých koček do Anglie: Druh vyhubený v 19. století se vrací do přírody

27. 5. 2019

Tři rodiny divokých koček budou letos znova vypuštěny v Anglii poté, co byl druh před 150 lety prohlášen za vyhubený, upozorňuje Phoebe Westonová.

Ochranář Derek Gow, který je expertem na znovuvysazování savců, buduje na své farmě v západním Devonu první anglický komplex pro chov divokých koček.

Doufá, že dokáže osídlit komplex kočkami již letos a poté je vypustí do volné přírody během tří let. Jeho cílem je populace dost velká na to, aby každý rok vychovala 150 divokých koček.

Kdysi byly divoké kočky v anglických lesích široce rozšířeny, ale po staletích hubení v 60. letech 19. století byly prohlášeny za vyhubené. Naposledy byla divoká kočka spatřena v roce 1849.

Skotská kočka známá také jako "tygr z Vysočiny" je jediným domorodým členem rodiny koček žijícím volně v Británii. Zbývá jich pouze několik desítek.

Gow chce vrátit divoké kočky zpátky do oblastí, kde se jim v minulosti dařilo. "Doufáme, že letos vypustíme do komplexu tři vrhy koťat a pak příští rok osm," sdělil listu Independent.

"Máme v úmyslu připravit podmínky, kde bychom mohli mít chovnou populaci koček schopnou produkovat 150 koťat ročně. K tomu by mělo dojít za tři roky a pak je začneme vypouštět do divočiny. Rád bych měl divoké kočky po celé Británii," říká Gow.

Divoké kočky žily v Británii přinejmenším od doby ledové. Někteří o nich šířili pověsti, že žerou lidi, zatímco jiní je obdivovali jako rádoby mystické zvíře.

V praxi jsou tyto kočky neuvěřitelně plaché a vyhýbají se kontaktu s lidmi.

Typická britská divoká kočka je podobného vzhledu jako kočka domácí, ale většího vzrůstu, se širším obličejem a čelistí. Má zřetelné hnědé a černé pruhy a střapatý ocas. Ve Skotsku je vedena coby kriticky ohrožená.

Koncem loňského roku byla publikována klíčová studie, podle níž se skotská populace do té míry zkřížila s kočkou domácí, že sdílí stejné geny - a tudíž je v divočině "funkčně vyhubena".

V celé Británii je drženo v zajetí asi 100 divokých koček s řádnými geny.

Gow očekává, že návrat koček bude mít významný dopad na redukci počtů šedých (amerických) veverek, které nejsou původním druhem.

