Pentagon proti ruským ponorkám Borej postaví superponorku Columbia

27. 5. 2019

V doku společnosti Huntington Ingalls Industries v Newport News (stát Virginia) proběhla ceremonie položení kýlu strategické jaderné ponorky třídy Columbia. Tato plavidla se stanou prvními ponorkami postavenými s plným využitím metod digitálního projektování, píše Andrej Riskin.

"Dnešek je historickým dnem," řekl Jason M. Ward, viceprezident doku. "Uplynulo půl století od doby, kdy zde postavili první strategickou ponorku. Dnes slavíme deset let spolupráce se společností Electric Boat na přípravě nových raketových nosičů typu Columbia. V loňském roce jsme přešli od projektování k nákupu materiálu a teď začali bezprostřední stavbu hlavní ponorky."

Ponorky třídy Columbia by měly v americkém námořnictvu vystřídat 14 nosičů mezikontinentálních balistických střel třídy Ohio. Celkem bude postaveno 12 ponorek Columbia; všechna plavidla budou zařazena do služby v roce 2027.

Hlavním trumfem ponorky se stane její skrytost díky malé hlučnosti, protože je vybavena turboelektrickým pohonem, který dosud na ponorkách nebyl využíván. Výzbroj bude standardní - ponese balistické rakety Trident, u nichž má dojít ke zvýšení přesnosti.

Očekává se, že samotná výstavba ponorek přijde na 12,4 miliard dolarů. Celkem program výstavby nové generace strategických raketových ponorek přijde na 267 miliard dolarů za celou dobu služby plavidel, která překročí 40 let. Z této sumy bude 128 miliard vynaloženo na vývoj, stavbu a nákup ponorek.

Podle slov kapitána US NAVY a manažera programu nahrazení ponorek typu Ohio Davida Gogginse setrvá Columbia v bojové službě 42 let. Na takový cyklus jsou navrženy její jaderné reaktory. To znamená, že první plavidlo zařazené do služby v roce 2021 zůstane v provozu do roku 2063 a poslední z roku 2035 do roku 2077.

Místo 24 odpalovacích šachet u předchozího typu Ohio dojde k vybavení nové ponorky 16 šachtami.

Připomeňme, že Rusko plánuje postavit 8 nových ponorek třídy Borej. Tři z nich jsou již ve službě, jedna je testována a další čtyři jsou stavěny. Hlavní výzbrojí je 16 mezikontinentálních balistických raket Bulava.

Dolet modernizované americké střely Trident II je 7 800 km (se sníženým zatížením 11 300 km), u Bulavy 8 000 - 9 300 km.

Podrobnosti v ruštině: ZDE