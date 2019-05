Špatná zpráva pro svět: I v Indii znovu zvítězil populista

24. 5. 2019





Svět nepotřebuje dalšího národoveckého populistu, který tvrdí, že podporuje "byznys", šíří fake news a s menšinami zachází jako s druhořadými občany



Největší demokratické volby na světě, v Indii právě znovu vyhrál populista Narendra Modi. Modi je prvním indickým premiérem od roku 1971, jemuž se nyní podruhé podařilo získat pro svou stranu parlamentní většinu. V roce 2014 získala jeho strana Bharatiya Janata absolutní většinu v dolní komoře parlamentu poté, co Kongresová strana zmizela v důsledku korupce. Navzdory kolabující ekonomice nyní Modi svou parlamentní většinu posílil. To je špatná zpráva pro Indii i pro celý svět.

Jeho strana BJP je politickým křídlem hindského nacionalismu, hnutí, které výrazně zhoršuje poměry v Indii. Prosazuje totiž flagrantní sociální nadvládu vyšších kast hindské společnosti, prokorporátní hospodářský růst, kulturní konzervatismus, zintenzivněnou misogynii a pevnou kontrolu nad pákami moci. Drtivé vítězství pro Modiho znamená rozsáhlou společenskou diskriminaci - jeho režim považuje 195 milionů muslimů za občany druhého řádu.Během předvolební kampaně Modi muslimy označoval za "termity". Docházelo také k jejich beztrestnému lynčování.Modi je populista, který - jak je nyní moderní - tvrdí, že hájí zájmy "lidu" proti "elitám" navzdory tomu, že příslušníkem vládnoucí elity dávno je. Při předvolební kampani Modi záměrně zneužíval falešná tvrzení a stranickopoliticky zkreslená fakta. Mělo to strašlivé důsledky.Podle průzkumu veřejného mínění z roku 2017 si myslí 55 procent Indů, že jejich zemi by prospěla vláda autoritářského vůdce. Je to víc lidí než v jakékoliv jiné zemi, včetně Putinova Ruska. Modi ohrožuje indickou demokracii. Vyvolal konflikty s Pákistánem a málem přivedl Indii do války.Modiho kampaň byla financována z velkopodnikatelských zdrojů částkou 10,3 miliardy rupií (3,6 miliard Kč), poté, co Modi zrušil zákony o transparentnosti finančních darů pro politické strany.Podrobnosti v angličtině ZDE