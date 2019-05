Eurovolby v Polsku: Dominují jim sex a náboženství

Práva LGBT komunity a vnímaná hrozba "tradičním hodnotám" jsou v ohnisku předvolební kampaně už od března, kdy Rafał Trzaskowski, nedávno zvolený liberální primátor Varšavy, zveřejnil sérii příslibů, že bude hájit práva menšin a podporovat sexuální vzdělávání pro mladé lidi.V reakci na to varoval Jarosław Kaczyński stoupence sňatků homosexuálů a adopce dětí homosexuály, aby "dali ruce pryč od našich dětí" a politikové ze strany Právo a spravedlnost obviňují opoziční Evropskou koalici, že prosazuje "sexualizaci" mladých lidí.Kaczyński řekl na konferenci, uspořádané Katolickou akcí, že práva LGBT a "genderová teorie" jsou pro Polsko "existenční hrozbou"."Tyto ideologie, filozofie, to je všechno dováženo, nejsou to vnitřní polské mechanismy. Jsou hrozbou polské totožnosti, našemu národu, jeho existenci, jsou hrozbou polskému státu."V Polsku vzniklo vysoké napětí, když se Donald Tusk, odcházející prezident Rady Evropy, účastnil nedávno akce na varšavské univerzitě. Očrekává se, že Tusk, bývalý polský prezident, se bude účastnit příští rok polských prezidentských voleb.Zatímco Tusk, Kaczyńského největší soupeř, promluvil nekontroverzně a apeloval na Poláky, aby se sjednotili, mluvčí před ním obvinil katolickou církev, že se vzdala Kristova učení a promarnila svou morální autoritu.Za tyto výroky obvinila strana PiS Tuska, že se spikl proti "katolickým hodnotám". Kaczyński řekl svým stoupencům, že "kdo zvedá ruku proti církvi, zvedá ruku proti Polsku".O dva dnuy později zatkla policie známou feministickou aktivistku a provedla v jejím bytě domovní prohlídku - za to, že vyrobila a rozšířila plakát s Pannou Marií s duhovou svatozáří. Napětí znovu vzrostlo, když poslankyně PiS Anna Siarkowska požádala celou řadu polských prokurátorů, aby zahájili stíhání liberálních novinářů, kteří tento obraz rozšířili.Avšak těsná identifikace strany PiS s církví během kampaně nyní vypadá jako vážná chyba poté, co byl zveřejněn film "Jen to někomu neříkej" bratrů Tomasze a Marka Sekielských.Film financovaný crowdfundingem zdokumentoval několik případů zneužívání malých dětí katolickými kněžími a následnou nečinnost církve a utajování těchto trestných činů vysokými církevními činiteli.Někteří vysocí činitelé katolické církve se pokusili v této věci distancovat od vlády. Minulý týden konstatoval polský primas arcibiskup Wojciech Polak, že zakládá fond pro odškodné obětem sexuálního zneužívání a že "nevidí žádnou zvednutou ruku proti církvi". Kritizoval kněze, kteří otevřeně podporují kandidáty strany PiS.V důsledku kontroverze zvýšily radikální hlasy své homofobní útoky. V pondělí řekl známý protipotratový a ultrapravicový kandidát do Evropského parlamentu Kaja Godek, že homosexuálové chtějí adoptovat děti, "protože je chtějí znásilňovat".Mnoho polských aktivistů však zaznamenává, že v Polsku sílí tolerance a empatie vůči komunitě LGBT a v menších městech vzniká sebevědomá nová generace aktivistů.Přesto však situace zůstává děsivá, zejména pro teenagery. Studie Varšavské univerzity zjistila loni, že více než dvě třetiny členů LGBT komunity byly terčem psychologického či fyzického násilí, a 70 procent teenagerů identifikujících se jako LGBT uvažuje o sebevraždě.Podrobnosti v angličtině ZDE