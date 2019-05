Je Brexit Party digitální "politickou stranou" nového stylu?

22. 5. 2019

Digitální strategii pro Pětihvězdičkové hnutí vypracoval Gianroberto Casaleggio. Toto hnutí v důsledku této strategie získalo v italských volbách r. 2013 25 procent hlasů, i když to byly první celostátní volby, jichž se účastnilo. Nic takového se nestalo v italské politice nikdy předtím. Casaleggio a komik Beppe Grillo vytvořili Pětihvězdičkové hnutí skoro bez peněz a bez zájmu mainstreamových médií čistě jen na internetu.Plán Casaleggia byl nahradit parlament onlinovou demokracií, kdy občané, vysoce informovaní prostřednictvím internetu, by přímo tvořili politiku. Farageho velmi zajímalo, že se Casaleggiovi podařilo vytvořit prostřednictvím internetu největší italskou politickou stranu. Chtěl vědět, jak to udělal, a pak to zopakovat.V Miláně Farage zaujalo, jak Casaleggio používá sociálních sítí a internetu pro politickou komunikaci. Členové Pětihvězdičkového hnutí diskutovali o politických otázkách a na internetu o nich hlasovali. Nominovali se navzájem a hlasovali pro sebe navzájem a zároveň je na jediné platformě ovlivňovala stranická propaganda. Stoupenci hnutí tak měli pocit, že že jejich totožnost organicky vzniká z internetových interakcí, ve skutečnosti je ovládali Casaleggio a Grillo. Pětihvězdičkové hnutí bylo jako firma, v níž byli členové akcionáři s hlasovacím právem, ale Casaleggio měl většinový, a tedy rozhodující podíl.Farage převzal jejich metody. Vznikla nová forma populismu, v níž demagogové používají digitálních nástrojů a korporátních struktur k řízení masových politických hnutí. Uživatelé a stoupenci dostávají v něm falešnou představu, že se hnutí účastní.Přesně taková je dnes The Brexit Party. Je to firma, která předstírá, že je to onlinové masové hnutí - avšak tvrdě ji seshora ovládá Farage.Má centralizovanou strukturu, ovládanou diktaturou. Facebooková stránka Brexit Party má nyní 120 000 sledovatelů. A Farage je tvrdý: Kdo se pokusí na jeho twitterové stránky napsat něco kritického, Farageovi stoupenci okamžitě zařídí likvidaci jeho twitterového účtu.Casaleggio si uvědomil, že internet umožňuje. Už nebudou mezi zákazníky a zbožím stát obchody. Už nebudou mezi čtenáři a autory stát nakladatelství. Už nebudou mezi investory a podnikateli stát banky. Celá organizace společnosti bude podvrácena internetem. Proč ne politika?Od roku 2005 to začali Grillo a Casaleggio realizovat. Šířili na svém blogu to, čemu říkali "kontrainformace", aby tak čelili "lživým" mainstreamovým médiím. Také umožnili čtenářům debatovat o množství italských problémů. Hlavním programem Pětihvězdičkového hnutí byl odsudek "zkorupovaného" politického establishmentu - pravice i levice.Pětihvězdičkové hnutí i Farageovy strany byly také modelovány kolem silných, často ostentativně vulgárních osob. Farage šířil na internetu z Evropského parlamentu své sprosté útoky proti činitelům Evropské unie. Tyto útoky se virálně šířily a zaujaly Grilla i Casaleggia.Casaleggio firma nyní ovládá cenná data o členech a aktivistech Pětihvězdičkového hnutí. Podle italských úřadů tak hnutí porušuje evropské zákony o ochraně osobních dat.Casaleggio daleko předstihl ostatní italské politické strany při zneužívání osobních dat k tvarování propagandy svého hnutí, Tutéž strategii použilo probrexitové hnutí milionáře Arrona Bankse Leave.EU. Banks najal firmu Cambridge Analytica, která také pracovala na Trumpově kampani, aby co nejefektivněji onlinovým materiálem zmanipulovala voliče a získala je na jeho stranu. Organizce Leave.EU oslovovala tak až 15 milionů voličů každý týden.Od vzniku Brexit Party prý získala více než 100 000 stoupenců a všichni z nich přispěli částkou 25 liber. Totéž dělalo Pětihvězdičkové hnutí. Částky, které Brexit Party dostává prostřednictvím Paypalu, není možné kontrolovat.Farage chce těmito metodami zničit britskou Konzervativní stranu. Přitom přiznává, že nestojí v čele politické strany, ale firmy. Je to nová forma digitálního populismu, kdy ředitel a vlastník soukromé firmy líčí svou firmu jako nástroj pro masové demokratické hnutí.Podrobnosti v angličtině ZDE