Nepracujte jako špion pro USA. Zradí vás!

24. 5. 2019

Donald Trump vydal exekutivní příkaz, jímž dává svému zkorumpovanému ministru spravedlnosti Williamu Barrovi neomezenou pravomoc odtajnit vládní utajované skutečnosti. Všechny americké výzvědné organizace budou muset spolupracovat s Barrovým auditem Muellerova vyšetřování zásahů Ruska do amerických prezidentských voleb r. 2016.Jak informuje deník, jeden činitel jedné americké rozvědky konstatoval, že Barr požadoval informace o tom, jaké zahraniční agenty měla CIA v Rusku v roce 2016 a co tito agenti sdělovali ústředí CIA o úsilí Vladimíra Putina zasahovat do amerických voleb v roce 2016.Totožnost zahraničních špionů je jedním z nejcitlivějších tajemství každé výzvědné organizace, upozorňuje. Trumpův zkorumpovaný ministr spravedlnosti Barr hledá informace, které může selektivně odtajnit, aby pomohl Trumpovi aby ochromil ty, které Trump považuje za své nepřátele. Barr se bude snažit dokázat všemi prostředky, že se proti Trumpovi spikly výzvědné organizace.Podrobnosti v angličtině ZDE