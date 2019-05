Evropští občané budou žalovat britskou vládu, že jim bylo zabráněno hlasovat v eurovolbách

25. 5. 2019

Britská vláda čelí žalobě aktivistů za práva občanů EU v Británii a britských občanů žijících v EU, jímž bylo odepřeno právo hlasovat v nynějších volbách do Evropského parlamentu.



John Halford, odborník na veřejné právo v právní firmě Bindmans konstatoval, že britské volební fiasko tento týden je něco, co demokracie nesmí tolerovat.

"Právo volit je základem všech občanských práv," zdůraznil. "Ve čtvrtek jsme byli svědkem rozsáhlého, systematického, otevřeně diskriminačního odepření tohoto práva. Dokážeme, že zákon to netoleruje a že musí být viníci pohnáni k odpovědnosti a musejí být následky.!Halford spolupracuje s organizací the3million v Británii, která hájí práva občanů EU po brexitu a s organizací British in Europe, která hájí práva britských občanů žijících jinde v EU.V sobotu byla v této věci zahájena crowdfundingová kampaň.Howard poukazuje na to, že došlo k mnohonásobnému porušení smluv Evropské unie, včetně článku 20 Smlouvy o fungování Evropské unie, který uvádí, že občané EU "mají právo hlasovat za stejných podmínek jako občané toho státu, kde žijí".Mnoha občanům EU žijícím v Británii bylo v britských volebních místnostech odepřeno ve čtvrtek právo hlasovat a Britové žijící v jiných zemích EU buď vůbec nedostali hlasovací lístky, anebo přišly pozdě.Deník Guardian obdržel v této věci téměř 1000 stížností.Podrobnosti v angličtině ZDE