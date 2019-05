Mayová odstupuje z premiérské funkce. Chaos brexitu dále sílí

24. 5. 2019 / Jan Čulík





Britská konzervativní premiérka odstoupí z funkce 7. června. Oznámila to v pátek po schůzce s poslancem Grahamem Bradym, předsedou tzv. Výboru z roku 1922 (The 1922 Committee), který spravuje hlasování o důvěře šéfu Konzervativní strany. Výbor jí pohrozil, že je připraven vyvolat nové hlasování o důvěře premiérce, pokud odmítne odstoupit.



Osud Theresy Mayové byl zpečetěn poté, co v úterý oznámila "novou dohodu pro brexit". Ta rozzuřila brexitérské fundamentalisty v Konzervativní straně zejména tím, že Mayová, ve snaze získat na svou stranu labouristy, přislíbila i možnost nového referenda o brexitu, které "demokraté" v Konzervativní straně zuřivě odmítají.

Brexit je totiž nerealizovatelný za podmínek, které si určují konzervativní fundamentalisté. Ti - včetně Theresy Mayové - požadují odchod Británie z evropského trhu a evropské celní unie a - úplně komunisticky - zákaz volného pohybu obyvatelstva. (Británie se nyní v mnoha ohledech začíná podobat komunistické zemi z období před rokem 1989.) Zároveň chtějí, aby Británie mohla i nadále zcela volně obchodovat s Evropskou unií. Obojí je nerealizovatelné.





Neřešitelná je i otázka severoirské hranice. Má-li totiž Británie vystoupit z EU a přestat dodržovat zdravotní a kvalitativní normy Evropské unie, znamená to, že na hranici mezi Severním Irskem a Irskou republikou, tedy územím Evropské unie, budou muset být zavedeny celní kontroly. Jenže to protiřečí zásadnímu požadavku dohody z r. 1994 o ukončení severoirského terorismu, že severoirská hranice musí být otevřená. Jediným řešením tedy je, aby Británie i nadále zůstala součástí evropského trhu a dodržovala evropské kvalitativní normy, jenže to brexitéři odmítají.



Celá britská Konzervativní strana je posedlá maniakálním šílenstvím a má naprosto falešnou představu, že výměna vedení Konzervativní strany a osoby v premiérské funkci jaksi povede k "úspěšnému brexitu". Jak na to poukazuje i několik málo soudných činitelů Konzervativní strany, jako jsou Kenneth Clark či Michael Heseltine, výměna vedení Konzervativní strany nic nevyřeší.Ačkoliv Mayová původně hlasovala proti brexitu, celé tři roky vedla vyjednávání o brexitu zcela nekompetentním způsobem. Je produktem Konzervativní strany (je pro ní nyní osobní tragedií, že většina této strany ji nyní upřímně nenávidí) a dávala po celé tři roky přednost zoufalé snaze udržet jednotu ve své straně, před celonárodním zájmem. Neustále ustupovala fundamentalistickým ultrapravicovým brexitérům v Konzervativní straně, jejichž požadavky však nikdy nemohou být uspokojeny.Bohužel, drtivá většina konzervativních poslanců a aktivistů je postižena syndromem arogance z údajné "slavné britské minulosti", kdy měla Británie své impérium a "vládla světu". Domnívají se, že stačí na evropské vlády křiknout a všichni se Británii podrobí, protože "oni nás potřebují více než my je". Je to samozřejmě nesmysl.Britští konzervativci nyní paradoxně vůbec nebudou řešit brexit, ale dojde k hašteření ohledně toho, kdo má být novým šéfem Konzervativní strany - což problém vůbec nevyřeší. Konzervativní fundamentalisté chtějí do čela strany instalovat brexitérského fundamentalistu, jakým je naprosto neschopný a prolhaný Boris Johnson, který bude prosazovat "No Deal Brexit", vypadnutí Británie z EU bez dohody.Vypadnutí Británie z EU bez dohody by znamenalo hospodářskou katastrofu. Blokaci dodávek potravin a léků z EU, na nichž Británie životně závisí. Přerušení leteckého provozu, nemožnost pro Brity cestovat automobilem do Evropy, protože jim přestanou platit řidičské průkazy, likvidaci 40 let mezinárodních evropských dohod, které regulují všechny aspekty britského života a mezinárodní spolupráce.Určitá část Konzervativní strany a asi třicet procent Angličanů, chudých lidí a penzistů, si toto vůbec neuvědomují a ve čtvrtečních eurovolbách nadšeně hlasovali pro populistickou, fundamentalistickou firmu The Brexit Party podvodníka Nigela Farage, který ji za posledních osm týdnů vytvořil pomocí digitální propagandy podle úspěchu italského Pětihvězdičkového hnutí. Tito lidé v severní Anglii požadují realizaci brexitu bez dohody a to, co charakterizují jako "demokratickou revoluci". Farage ovšem nemá žádný program a ve svých veřejných vystoupeních systematicky lže.Konzervativní strana je šokována, že drtivá většina jejích stoupenců zřejmě přešla k Farageovi. Výsledky eurovoleb budou známy až v neděli večer, ovšem podle průzkumů veřejného mínění poklesla podpora Konzervativní strany z někdejších 35 procent na 7 nebo 9 procent! Farage přitom má podporu 35 nebo 37 procent. Stal se mezi určitou částí Angličanů naprostým objektem adorace.Pokud Konzervativní strana jmenuje do svého čela fundamentalistického brexitéra, jako je Boris Johnson, žádné její problémy se nevyřeší. Je pravděpodobné, že pod Johnsonovým vedením se britská vláda do několika málo týdnů rozpadne.Theresa Mayová se dostala do vedení Konzervativní strany v červnu 2016 po zmanipulovaném a špatně připraveném referendu o brexitu (v civilizovaných zemích se provádějí hluboké ústavní změny, jako je odchod z Evropské unie, pouze na základě dvoutřetinové volební většiny, na to Cameron vůbec nepomyslel!) bez jakéhokoliv hlasování, prostě zbyla, protože všichni ostatní kandidáti byli šílení.Teď se tito šílení, zcela neschopní kandidáti budou znovu prát o premiérské místo.Podrobnosti v angličtině ZDE