V pátek demonstrovali studenti ve 110 zemích světa proti globálnímu oteplování

24. 5. 2019

Studenti z 1800 měst ve více než 110 zemích světa od Indie po Austrálii, od Británie po Jihoafrickou republiku v pátek stávkovali.Byla to nejnovější školní stávka, inspirovaná Gretou Thunbergovou. Mladí lidé požadují, aby politikové zahájili bezodkladné akce proti katastrofickému rozkladu životního prostředí.V Londýně se tisíce školáků shromáždily na náměstí před parlamentem a skandovaly "Kde je do prdele vláda?" ("Where the fuck is the government?") a "Takto vypadá demokracie". Uspořádaly pak protest vsedě před ministerstvem školství.Podobné demonstrace se konaly i v dalších britských městech, často se jich účastnily rekordní počty studentů.Demonstrace se konaly také v České republice - bez zájmu sdělovacích prostředků.Podrobnosti v angličtině ZDE