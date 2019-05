Po nás potopa?

23. 5. 2019 / Daniel Veselý

Chápu apel Bohumila Kartouse na české voliče, aby nepodlehli pasivitě, šli k eurovolbám a rozhodli, jakým směrem se dál bude ubírat Evropská unie, nicméně chápu také ty, kdo se tohoto práva z jakéhokoliv důvodu zřeknou. Jestliže se tito lidé domnívají, že jejich zájmy žádná z mnohdy obskurních stran nezastupuje, nebo si prostě myslí, že jejich hlas nemá na chod Evropské unie žádný vliv, je to legitimní stanovisko, o jehož motivech můžeme debatovat. Pokud však máme zastavit vulgární populisty jako jsou Farage, Orbán, Le Penová nebo náš Okamura, abychom předešli pádu Evropy do barbarského národovectví a xenofobie, měli bychom tak činit i z jiných důvodů.

Volby do Evropského parlamentu jsou za dveřmi a těch, kdo nevědí, komu odevzdat svůj hlas, či volit nechtějí, je jako tradičně většina. Zdá se, jako by největším ohrožením liberální demokracie na starém kontinentě byla lhostejnost. Zájem o eurovolby má v zemích EU dlouhodobě klesající tendenci a tato apatie má přirozeně svá napajedla. Vždyť v minulých volbách do Evropského parlamentu v roce 2014 přišlo k urnám pouhých 18 procent českých voličů.

Ptejme se tedy, proč je účast v tak důležitých volbách tak zoufale nízká? Mnozí z těch, kdo k eurovolbám nechodí, mohou celkem oprávněně mít pocit, že Evropská unie je příliš složitý a netransparentní byrokratický mechanismus, kterému prostě nerozumějí. Toho hojně využívá propaganda alarmistických webů, když chrlí jeden košilatý nesmysl za druhým. Je smutné, že ultrapravicové dezinformační tažení proti Evropské unii je jednou z největších překážek v progresivní kritice EU. Evropská unie samozřejmě není totalitní žalář národů, nicméně do efektivně fungujícího organismu má dost daleko.

Bylo by proto velice hloupé a riskantní Evropskou unii ničit, nicméně je nutné ji demokratizovat. Také větší transparentnost je žádoucí. Evropané by měli mít možnost sledovat živé přenosy ze zasedání významných evropských institucí, měl by existovat seznam všech bruselských lobbistů a jejich afiliace a rovněž online publikace všech dokumentů týkajících se jednání a smluv EU s nadnárodními korporacemi. Je důležité, aby nedocházelo k nežádoucím excesům a zneužívání centrální moci, jako tomu bylo v Řecku, a aby byly vytvořeny vhodné podmínky ke zvážení progresivní ekonomické agendy inspirované Rooseveltovým Novým údělem.

Prioritou by měl být boj EU s plíživým klimatickým rozvratem doprovázený politickou a ekonomickou mobilizací, což lze bez zbytečných byrokratických průtahů účinně realizovat pouze na nadnárodní úrovni. Avšak v české kotlině zčásti kvůli obsesi českých médií takzvanou migrační krizí a džihádem inspirovanými útoky v Evropě, a zčásti kvůli ignorantské ekologické agendě Babišovy vlády, jsou obavy z terorismu nejdůležitějším tématem těchto eurovoleb - a teprve pak následuje boj proti klimatickým změnám.

Vytváření ad hoc aliancí a oportunistických politických spojenectví je dalším možným důvodem, proč lidé neprojevují o eurovolby náležitý zájem. Kupříkladu pro mne je velkým rozčarováním společná kandidátka zelených, STANu a TOP 09. Zkrátka a dobře nemohu s klidným srdcem volit kandidátku, kterou kontaminují zdiskreditovaní topkaři. Tato partaj je podle mého mínění jednou z odpovědí na otázku, proč mají populisté typu Babiše stále tak nezanedbatelnou podporu. Ostatně i masové demonstrace proti s autoritářstvím koketující Babišově vládě jsou smutným dokladem doby, kdy dochází k trapné symbióze mezi pořadateli antibabišovských demonstrací a standardními a mnohdy zdiskreditovanými stranami.

Ale i přes všechny tyto výtky, které si mnozí z nás mohou klást, má rozhodně cenu k eurovolbám jít, přičemž nejde jen o zastavení populismu a autoritářských tendencí. Malé a izolované národy nemají v globálním světě příliš mnoho šancí proti velmocem a nadnárodním korporacím. EU má mnohem silnější vyjednávací pozici při uzavírání klíčových mezinárodních dohod a může hrát roli pozitivního aktéra během globálních krizí. Ideje, z nichž EU při svém založení vycházela, jsou dodnes inspirativní, dostane-li se jim náležité pozornosti a péče. Nemá je tedy cenu ničit.