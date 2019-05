Assange byl v USA obviněn ze "zveřejnění utajovaných informací"

24. 5. 2019



Julianu Assangeovi hrozí, že bude v USA odsouzen do vězení na desítky let. Byl totiž nyní nově obžalobán z porušení archaického a kontroverzního amerického Zákona o špionáži, že "zveřejnil utajované informace".

Nová obvinění vznesená proti Assangeovi vyvolávají vážné otázky ohledně svobody tisku, kterou má zaručovat první dodatek americké ústavy. Také zřejmě zkomplikují americkou žádost o Assangeovo vydání z Británie. (Mimo jiné vláda, která žádá o vydání nějaké osoby, nemůže žalobu proti ní, která je důvodem žádosti o vydání, dodatečně měnit a doplňovat ji o další obvinění, což právě udělaly USA.)





Dosud byl - také kontroverzně - v USA obžalován jen z toho, že se pokoušel hackersky proniknout do počítačového systému v Pentagonu, aby americkému ministerstvu obrany zabránil v identifikaci Chelsey Manningové. Mnozí obránci svobody projevu poukazují na to, že tato jeho akce je součástí běžné novinářské práce, v jejímž rámci se novináři snaží zajistit utajení svých whistleblowerských zdrojů, a že kriminalizace Assange v této věci ohrožuje svobodu novinářské práce."Assangeovy činy riskovaly vážné škody národní bezpečnosti USA ku prospěchu našich nepřátel," konstatovalo americké ministerstvo zahraničí v prohlášení. Pokud by byl Assange shledán vinným ze všech trestných činů, z nichž je nyní obviněn, byl by odsouzen na 175 let do vězení.Barry Pollack, Assangeův právník v USA, napsal v prohlášení: "Tato bezprecedentní obvinění dokazují, jak vážnou hrozbu Assangeho trestní stíhání tvoří všem novinářům v jejich úsilí informovat veřejnost o činech americké vlády."Aktivisté za svobodu tisku tato nová obvinění důrazně odsoudili.Podrobnosti v angličtině ZDE