Blázniví Angličané stále více podporují Farage

22. 5. 2019 / Jan Čulík

Nejnovější průzkum organizace YouGov.







YouGov ovšem ignoruje skotské nacionalisty a welšskou stranu Plaid Cymru. Ve Skotsku i ve Walesu jsou tyto silně proevropské strany nejpopulárnější. Z toho vyplývá, že stále mají v Británii stoupenci setrvání Británie v EU mírný náskok nad maniaky z podvodné Farageovy strany. Ovšem proevropské strany nejsou jednotné. Ostudný je postoj Labouristické i Konzervativní strany, které se po zásluze zcela propadly.





Farageova Brexit Party je nyní úřady (chabě) vyšetřována za podvody s finančními příspěvky. Šéfem jejího finančnictví je člověk, který byl v USA nedávno odsouzen do vězení za finanční podvody. Farageovým stoupencům "vypadnutí Británie z EU bez dohody" je zjevně úplně jedno, že je Farage podvodník.







Farage tvrdí, že by Británie mohla po vypadnutí z EU bez dohody "obchodovat s EU na základě podmínek Světové obchodní organizace". Je to lež: k tomu by Británie musela mít s EU obchodní dohodu. Jenže takové drobnosti fanatické stoupence Nigela Farage nezajímají. Odmítají také prokázaná fakta, že v případě jimi požadovaného vypadnutí Británie z EU bez dohody dojde k ekonomické a sociální katastrofě.





V nynější situaci to vypadá, že v důsledku eurovoleb se do Evropského parlamentu dostane větší množství Farageových maniaků. Čímž si Británie ještě více rozezlí Evropskou unii a ta se bude snažit se jí co nejrychleji zbavit. O brexitu však rozhoduje Dolní sněmovna, a i když se ta nedokáže shodnout na žádném řešení, zcela zásadně odmítá - právem - brexit bez dohody.





Britská Konzervativní strana absurdně řeší patovou situaci novou volbou šéfa strany, jenže pro jakéhokoliv nového předsedu této strany se podmínky nijak nezmění. Pokud skutečně konzervativci zvolí šílence Borise Johnsona, který je zcela nekompetentní, britská vláda se do několika málo měsíců rozloží a budou všeobecné volby - které ovšem zřejmě znovu skončí patem.