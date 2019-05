Putin "by v krizi obětoval pravoslavnou církev", stejně jako komunisté marxismus

V libovolné reálné krizi by Vladimir Putin obětoval pravoslaví bez ohledu na to, do jaké míry z něj udělal ideologickou vazbu spojující jej s lidem, píše Jevgenij Ichlov. Jednal by tedy přesně tak, jako Komunistická strana Sovětského svazu před 30 lety, když se zřekla marxismu.



Nedávný spor v Jekatěrinburgu, kde má přes nesouhlas 70 % obyvatel vyrůst chrám na hlavním náměstí na místě veřejného parku, jen posílil dojem, že Moskevský patriarchát jedná do značné míry jako prodloužená ruka Kremlu a "je součástí režimu a jeho základny". To k čemu došlo v Uralském městě je velmi důležité, poněvadž takřka ihned a spontánně se objevil samoorganizující se protest odrážející činnost "lidové inteligence". Posílilo to šance na prosazení principu skutečného federalismu, nebo i konfederace, místních samospráv a parlamentní demokracie. To není málo - a lze si snadno představit, jak z tohoto základu vyroste krize ohrožující Putinovu moc.Mezi kroky, které může prezident udělat, aby se vyhnul ohrožení, je i varianta obvinit Moskevský patriarchát z tmářství a arogance. To by bylo extrémně populární a představovalo by to vítězství ruského lidu. A Putin by mohl doufat, že se právě s tím lid spokojí. Podrobnosti v ruštině: ZDE

