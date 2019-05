Okamura lže v předvolebních materiálech

Studenti brněnského gymnázia prošli Okamurův předvolební plátek - a fakt uvěříte, co tam objevili!

- 25 lží

- 44 zavádějících tvrzení

- 17 neověřitelných informací

= celkem tedy 86 hloupostí všeho druhu.

Na to že se jedná o pár stránek s velkými obrázky a písmenky, vychází průměrně jedna hloupost na každé dvě věty. Kvalitní skóre. Kdo se chce pokochat, viz příloha (lži - potrženy červeně, zavádějící informace - zeleně, neověřitelné - oranžově).

Mimochodem: téma migrantů a islámu je pryč. Tento nepřítel sám od sebe zmizel. Asi to nebyl dostatečně kvalitní nepřítel. Ale objevil se nový: Evropská unie. Co stránka, to shitstorm na EU coby největšího nepřítele pravověrných vlastenců.

(Kredit: @Max Onderka).