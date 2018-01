Důležité předvolební nepravdy v tisku

Novinky 1:

- “Pokud SPD uspěje, Německo nebude mít žádnou horní hranici pro příjem uprchlíků. Původně se přitom strany domluvily, že strop pro přijímání uprchlíků by měl být na 180 až 220 tisíc lidí.”

Novinky 2:

- “Evropskou unii (EU) ohrožuje celoevropský posun doprava, který lze pozorovat v Rakousku nebo Česku.” …

- „Podívejte se, co se stalo v Rakousku, podívejte se, co se stalo v Česku, podívejte se na vládu v Polsku, podívejte se na Front National ve Francii, podívejte se na volební průzkumy v Itálii,“ … řekl Schulz

- „Soudružky a soudruzi, potom jistě uvidíte, že jako německá sociální demokracie máme šanci zastavit celoevropský posun doprava,“ burcoval Schulz.

SKUTEČNOSTI:

FAKT 1:

- Schulz ve svém projevu (https://www.youtube.com/watch?v=MRu4z2OkuXU) potvdil, že číslo kolem 180 - 220 tisíc přistěhovalců, které je teď dohodnuté s CDU/CSU, neomezuje platnost Ženevské konvence a není v tomto smyslu horní hranicí. To je dáno Ženevskou konvencí a není předmětem nesouhlasu ani pravicové CSU. Je to v Ústavě. I rakouská FPÖ, která má jinak velmi odmítavé stanovisko k přistěhovalectví, má ve svém programovém dokumentu:

“Für den gesamten Bereich der Zuwanderung wird das FPÖ-Regierungsteam sicherstellen, dass nur solche Menschen ins Land kommen, nach deren beruflichen Fähigkeiten akuter Bedarf besteht, der nicht vom österreichischen Arbeitsmarkt gedeckt werden kann. Davon strikt zu trennen ist Asyl, das nur Menschen gewährt werden darf, die tatsächlich im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention verfolgt sind.”



Překlad: "Pro celou oblast imigrace zajistí celý vládní tým Strany svobodných, že do země přijdou jen ti lidé, jejichž profesní kvalifikace je v Rakousku akutně zapotřebí a tuto potřebu nedokáže uspokojit rakouský trh práce. Zcela oddělená je otázka azylu, který může být poskytnut jen lidem, kteří jsou skutečně pronásledování v souladu s Ženevskou úmluvou o uprchlících."(https://www.fpoe.at/artikel/fpoe-nicht-mehr-fluechtlinge-2018/).



Slovo Obergrenze (horní hranice) se v dokumentu dohodnutém při sondáži nevyskytuje, takže Schulz ani nemůže požadovat jeho odstranění, jak se píše v českém tisku.

- Spor se nevede ani o přistěhování rodin u uprchlíků ze Syrie a Iráku, kteří mají v Německu jen dočasnou ochranu. Na to podle Ženevské konvence sice není nárok, ale SPD a CDU/CSU se přesto dohodly, že vpustí do země maximálně 1000 takových osob měsíčně jako výjimky ze závažných, třeba zdravotních důvodů. To se nemusí někomu líbit, ale bylo to už v předchozí sondážní dohodě a na tom Schulz v neděli nezměnil nic.

FAKT 2:

- Schulz skutečně varoval před posunem vlivu doprava v jiných státech EU, jmenovitě v Rakousku, České republice a jinde. Faktem je, že v mnoha EU státech, včetně ČR, sociálně-demokratické strany prohrály volby. V ČR prohrály i další levicové a středo-levicové strany. To je objektivní posun doprava. Zvažovaná účast SPD ve vládě v hospodářsky nejsilnější evropské zemi by určitě byla odchylkou od takového posunu.

- O ANO nebyla v Schulzově projevu ani zmínka.