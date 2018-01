Prima s Voříškem v duelu Zeman – Drahoš, aneb jak být nepřesvědčivý a ztratit se v davu

Monitor Jana Paula:

24. 1. 2018 / Jan Paul

Jen s velkým sebezapřením a nechutí jsem až do konce zhlédl trapnou estrádu pod názvem Česko hledá prezidenta, kterou občanům připravila komerční televize Prima. Bohužel příliš viditelně spatřila v možnosti odvysílat první televizní debatu prezidentských kandidátů svůj byznys, příležitost se ukázat, a to se jí skutečně povedlo, protože něco tak slabého, zabaleného do pozlátka výjimečné události, jsem prostřednictvím údajně jednoho z nejlepších moderátorů a lektora komunikace (sic!) Karla Voříška dlouho nezažil.

Souhlasím s Jiřím Hlavenkou ( https://blisty.cz/art/89624-neslychana-hanba-televize-prima.html ), že pokud někdo dosud neví, proč potřebujeme silná a kvalitní veřejnoprávní média, dostal právě odpověď. Očekával jsem názorové klání, debatu, diskusi k důležitým společenským otázkám, v níž si budou oba prezidentští uchazeči vyměňovat názory, očekával jsem, že duel bude o nich, že bude třeba ostrý, nesmlouvavý, ale že se něco dozvím. Namísto toho se Drahoš i Zeman stali pouhými stážisty v monstr představení, kterému dominoval řev, nadávky, a naprostá nerozhodnost moderátora.

K čemu tam ti diváci vlastně byli? Podle mého názoru jenom rušili, a z pouhého hodinového duelu ukrajovali drahocenný čas. Mnohem vitálnějšímu Drahošovi toto prostředí evidentně nevyhovovalo, ale jeho chybou bylo, že se neozval. Jen ze slušnosti trpělivě očekával zásah moderátora, kterému se ovšem situace vymkla z rukou. Zeman byl rád, že ve svém křesle vůbec seděl, či spíše ležel, a že na konci svého bonmotického vystoupení s pomocí svých bodyguardů vstal. Forma převálcovala obsah, selhali všichni. Povrchní Prima, nepřesvědčivý Voříšek, příliš slušný Drahoš, i arogantní Zeman.

Moderátor Karel Voříšek by měl nyní možná napsat svoji novou knihu, mohla by se tentokrát jmenovat opačně, Jak být nepřesvědčivý a ztratit se v davu. Podle mě by mu mnohem lépe sedělo obyčejné studio, v němž by byl prostor pouze pro to, o co mělo jít. Kdyby neustále neoznamoval počet diváků, který právě sleduje televizi Prima, a více se asertivně věnoval aktérům prezidentské debaty, bylo by to rozhodně efektivnější. O kvalitě toho mála, co byli Drahoš se Zemanem schopni veřejnosti sdělit, si divák udělal názor sám, mě je líto promarněného času.

Primou připravované okruhy témat byly obsahově v zásadě druhořadé, a díky výše zmiňované situaci ve zdivočelé aréně se na řadu podstatnějších a Primou deklarovaných témat vůbec nedostalo. Například referendum jako ústavní nástroj, možnost změn rodinných práv homosexuálů, zrušení senátu, možnosti prezidentského veta, vyrovnání s minulostí v České republice, postoj ke komunismu, společné armády v rámci Evropské unie, vztah k Rusku a sankcím vůči němu, nebo téma neziskových organizací čerpajících finanční prostředky ze zahraničí. První prezidentský duel skončil, ať žije nový! Česká televize se z této frašky jistě poučí.