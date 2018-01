Neslýchaná hanba televize Prima

24. 1. 2018 / Jiří Hlavenka

Pokud někdo dosud neví, proč potřebujeme silná a kvalitní veřejnoprávní média, dostal právě odpověď.



Nejde o to že moderátor Primy je prachmizerný; u plytké komerční televize nečekám zázraky. Nejde o to, že debata kandidátů byla pojata jako show Česko hledá superstar, i tohle se ještě dalo přežít.



Ale vrcholnou nestoudností je výběr témat. Byla čtyři: protikuřácký zákon, zákon o držení zbraní, zdanění církevních restitucí a uprchlíci.



Tohle jsou opravdu ta nejdůležitější témata pro občany České republiky? Milión lidí v násobných exekucích nic? Třetinové mzdy za stejný druh práce oproti našim sousedům nic? Zanedbané regiony, ponechané samy sobě a "volnému trhu" nic? Zdravotnictví, kde se čeká na reformu 25 let nic? Životní prostředí, kde dochází k prudké degradaci půd a kontaminaci vod agresivním hospodařením nic? Tereziánské školství, ve kterém nám svět utíká mílovými kroky nic? EET naprostá pohoda? Sociální služby v pohodě?



Ani jedno slovíčko k těmto a mnoha dalším skutečným tématům. Z mého pohledu neslýchaná hanba a ostuda televize Prima.

0