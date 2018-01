Rusko zakázalo komedii Stalinova smrt

24. 1. 2018

Ruská premiéra britské komedie Stalinova smrt byla po promítání pro VIP v pondělí večer zrušena. Ruští diváci si stěžovali, že satira obsahuje "ideologický boj" a "extrémismus".

Povolení k promítání snímku bylo zrušeno, což v podstatě znamená zrušení oficiální čtvrteční premiéry.

Není jasné, zda film, v němž hrají Steve Buscemi a Jeffrey Tambor, bude vůbec někdy v Rusku promítán.

Ministerstvo kultury sdělilo agentuře Interfax, že informovalo distributora, společnost Volga, o svém rozhodnutí.

"Rozhodnutí o tom, zda film bude promítán, bude přijato později," citovala agentura ministerstvo.

Film režiséra Armanda Iannucciho je satirou na mocenský boj v Moskvě po smrti sovětského diktátora Josifa Stalina v roce 1953. V podstatě je to film o tom, že osoby, které stály v čele Sovětského svazu nejméně do padesátých let, byli mafiánští zločinci a vrahové, kteří se udržovali u moci vražděním kohokoliv ve společnosti a kolem sebe.



