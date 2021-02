Proč je osvobození Donalda Trumpa skutečným nebezpečím pro americkou demokracii

15. 2. 2021





Vysílá to jasný a znepokojující signál: Příští volby lze anulovat silou



Málokdy se koná proces na místě trestného činu. Málokdy jsou také v procesu porotci zároveň svědky a dokonce oběti souzeného trestného činu. Přesto však američtí senátoři Donalda Trumpa neodsoudili. Trump tak může znovu kandidovat na prezidenta v roce 2024 a být dominantní přítomností v Republikánské straně až do té doby, píše Jonathan Freedland.



Neodsouzení Donalda Trumpa znamená, že Trumpovo nebezpečí nezmizelo - ta hrozba zůstává živá a aktivní a je nyní hluboce zakořeněna do americké politiky.Trumpovo ponoukání svých stoupenců k násilí nezačalo až 6. ledna. Celý rok předtím je upozorňoval, že prezidentské volby budou ukradeny. Vyšlo také najevo, že Trumpovo vyzývání k násilí pokračovalo ještě i poté, co už začalo a vicepremiér Mike Pence musel být odveden do bezpečí. Ještě poté zaútočil Trump na Penceho na Twitteru a odmítl proti násilí cokoliv udělat, i když ho o to žádal šéf republikánského poslaneckého klubu ve Sněmovně reprezentantů.Důsledky Trumpova neodsouzení jsou nebezpečné. Trump bude schopen znovu kandidovat a znovu použít tentýž trik - znovu vypustit své bojůvky, aby zajistily, že jeho vůle bude prosazena. Jestliže například prohraje Trump v roce 2024 v primárkách v New Hampshire, co mu může zabránit, aby nevyslal své stoupence, aby znovu "zabránili ukradení těchto voleb"? I poté, co Trump zmizí, bude i nadále existovat tento precedens. Demokrat Jamie Raskin právem varoval republikány, že neodsouzení Donalda Trumpa vytvoří "strašlivý precedens pro to, aby se budoucí prezidenti chovali kriminálně". Když se nestane to, jak si přeje, aby volby dopadly, nějaký budoucí americký prezident, může prostě začít vyvolávat násilí proti systému, který má chránit.Ovšem největší nebezpečí není v budoucnosti. Je jasné a přítomné. Je jím, že jedna z vládnoucích amerických politických stran byla ochotna schválit myšlenku, že demokracii lze zvrátit silou. Tím, že Trumpa osvobodili, deklarovali republikáni, že se už necítí vázáni ústavou ani zákonností ani realitou. Odmítli se osvobodit od lži, že jejich strana vyhrála volby, které ve skutečnosti prohrála. Tento jed je nyní v samém centru americké politiky.Kompletní článek v angličtině ZDE