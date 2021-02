Češi se zřejmě dostali do nejvážnější krize za celou dobu své moderní existence

16. 2. 2021 / Jan Čulík



Nacisté usmrtili za druhé světové války zhruba 122 000 Čechů. Dnešní čeští politikové od loňského podzimu zatím "jenom" 18 000. Jenže problém je, že pandemii zdaleka není konec. Umírání se zjevně bude násobit, Neexistují efektivní pandemická opatření, 40 procent Čechů podle Prymuly ochranná karanténní opatření nedodržuje, průmyslové provozy, kde v halách vedle sebe pracují stovky dělníků, často bez roušek, pracují naplno, "vláda jejich provoz omezovat nebude", nárůst nákaz a nárůst úmrtí osciluje mezi prvním a druhým nejhorším globálně, na celém světě, podstatná část občanstva vůbec nevěří, že pandemie existuje, očkování, jediná možná a rychlá záchrana, je neefektivní, politikové se hašteří, protože jejich stranickopolitický zájem je pro ně daleko důležitější než životy lidí - je jim jedno, že lidi umírají a zdravotníci jsou na kolenou. Šílenci podávají žaloby, požadující zrušení nouzového stavu a otevření sjezdovek a obchodů.

"Minulý týden však ústav potvrdil, že varianta viru převládla například na Trutnovsku. Analytici ji odhalili v 60 procentech všech zkoumaných vzorků. Na Náchodsku činil podíl 45 procent. Vzorky z Trutnovska a Náchodska se zkoumaly mimo jiné kvůli tomu, že Česko dostalo už dříve varování z Německa o výskytu britské varianty a možnému rozšíření do Královéhradeckého kraje. Důvodem bylo také rychlejší šíření nemoci na Trutnovsku a vysoká zátěž tamní nemocnice."







A zatímco akrobacie kolem nouzového stavu přiměla vystoupit šéfa Senátu, hýbá Sněmovnou, bude se jí zabývat Ústavní soud, tohle je už jen jakýsi šum na pozadí:







"Situace v nemocnicích v našem kraji je s ohledem na několik týdnů trvající nápor pacientů s COVID-19, kteří vyžadují hospitalizaci, kritická. Přesto, že jsme přijali řadu opatření, přesunuli zaměstnance a otevírali stále další a další oddělení pro covidové pacienty, příliv pacientů neustává a naše nemocnice jsou výrazně přetížené. Zajištění péče o všechny akutní případy a také o pacienty s COVID-19 je možné jen díky obrovskému nasazení všech zaměstnanců nemocnic. Možnosti otevírání dalších oddělení jsou již velmi omezené a zajištění péče o pacienty je v některých dnech možné již jen díky transportům pacientů do jiných regionů. Bohužel vyhlídky na nejbližší týdny nejsou příliš optimistické."















Pro srovnání: i v Británii ultrapravice neustále požaduje zrušení karanténních opatření. (Tedy:, ne, jako opozice v Česku.) Británie je na tom ovšem v porovnání s Českou republikou nyní podstatné lépe, podařilo se jí alespoň první vakcínou očkovat už více než 20 procent obyvatelstva, prakticky všechny osoby starší 70 let, které jsou především ohroženy smrtí. Avšak proti požadavkům rozvolnění karanténních opatření rozumně vystupují epidemiologové. Poukazují na to, že i kdyby se ukázalo, že vakcíny budou z 95 procent účinné, zbývajících 5 procent obyvatelstva jsou pořád ještě v Británii více než tři miliony lidí. To je hodně lidí, kteří by mohli zahltit nemocnice. Hrozí také šíření nových kmenů koronaviru, které se mohou vyhnout účinnosti vakcín. Ty vznikají především v zemích, kde se nákaza šíří nekontrolovaně, jako v České republice. Hrozí také dlouhý covid, který postihuje dvacet až třicet procent nakažených každého věku. A nikdo neví, zda na covid nezemře, na věku či na zdravotním stavu nezáleží, umírají i sportovci. "Děje se to podle klíče, který neznáme," řekla v Rozhovoru Britských listů zdravotní sestra Martina Hvozdenská. Edinburská profesorka veřejného zdraví Devi Sridhar neustále upozorňuje na to, že existují na tomto světě země, které pandemii zcela zvládly. Nový Zéland, Austrálie, Jižní Korea, Tchajwan, Vietnam, Čína. Na Novém Zélandu s 5 miliony obyvatel s neuvěřitelně schopnou premiérkou Jacindou Ardern (proč jsou ženy ve vedoucích politických funkcích vždycky daleko efektivnější než muži?) zemřelo od začátku pandemie 25, slovy, pětadvacet osob. V Česku by to bylo, kdyby se Česko chovalo jako Nový Zéland 50 mrtvých. Ne 18 000! Proč nebylo Česko schopno přijmout opatření jako Nový Zéland nebo Tchajwan? Jsme prostě blbí? Balíci?Přitom se většině Čechů v podstatě nic neděje. Jejich bědování, jak je jejich život omezen, že nemohou na lyže nebo do hospody, je podobný jako bědování některých Angličanů, že je dnes v Británii ilegální jet kamkoliv na dovolenou - uvnitř země i do zahraničí. Tito lidé bědují, že nemohou do hospody nebo na pláže v situaci,(per capita je to skoro stejný počet)Smrt na jedné straně - a hospoda a lyžování. A hašteření neodpovědných politiků.Česko se v důsledku neschopnosti svých politiků a státních struktur dostalo do vážně existenční krize. Nejenže hrozí další rychlý nárůst úmrti, protože tolik lidí pandemii nebere vážně, ale v důsledku toho i rozvrat ekonomiky a státu. Pokud tedy Evropská unie Česku rychle nedodá velké množství vakcín a nepřiměje jej, aby se začalo chovat racionálně a efektivně a bezodkladně proočkovalo většinu obyvatelstva. Země stojí nad propastí.Dovoluji si k tomu citovat pár výroků Borise Cveka z Facebooku. Nemám slov: