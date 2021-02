Česko otevře školy 1. března navzdory vysoké míře nákazy v zemi

Průběžné zpravodajství:

16. 2. 2021

- Česká republika otevře školy od 1. března, navzdory vysoké míře nákazy v zemi, upozorňuje Guardian.- V Británii byla identifikována nová potenciálně nebezpečná varianta koronaviru B1525. Bylo registrováno 32 případů. Další případy byly nalezeny v Dánsku, v USA a v Austrálii. Mělo by být zahájeno testování širokého obyvatelstva v oblastech, kde se tato mutace vyskytla. Mutace je podobná britské variantě, ale má změnu E484K v bílkovině bodce, která se vyskytuje i u brazilské a jihoafrické varianty a zřejmě umožňuje viru více neutralizovat protilátky lidského organismu . Původně byla tato varianta nalezena v prosinci 2020. ZDE - Dr. Anthony Fauci, hlavní americký epidemiolog a hlavní lékařský a koronavirový poradce Joea Bidena, přiznal v pondělí, že ke konci Trumpova prezidentského období měl obavy z chození do Bílého domu, vzhledem k tomu, že tam bylo tolik nákaz a Bílý dům byl vlastně "superšiřitelem" nákazy. Faucimu je 80 a věděl, že by případné nakažení koronavirem mělo pro něho vážný dopad. ZDE