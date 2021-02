Experti varují před obrovskou novou vlnou nákaz, pokud budou v Británii omezení zrušena příliš brzo

13. 2. 2021





Navzdory úspěchu očkovacího programu jsou vědci "opravdu znepokojeni" možnou novou vlnou nákaz



V Británii je míra nákaz a míra úmrtí nyní o něco nižší než v ČR a očkováno první dávkou tam už bylo jednadvacet procent obyvatelstva. Přesto však Britové nečiní takovou pitomost jako šílení čeští politikové, kteří nouzový stav od pondělka ruší.



Britští experti varovali, že příliš brzké rozvolnění lockdownu by mohlo vést k další vlně nákaz a ke kolapsu britského zdravotnictví.



Steven Riley, člen modelovací skupinuy Spi-M modelling, která funguje jako poradci britské vlády, upozornil, že navzdory úspěchu očkování v Británii, kdy už bylo první vakcínou proočkováno 14 milionů občanů, tedy více než 20 procent obyvatelstva, vědci jsou "upřímně znepokojeni", že dojde k další vlně nákaz.



"Pokud bychom dovolili velkou vlnu nákaz, vlna si nalezne všechny ty lidi, kteří dosud nemohli být z dobrých důvodů očkováni, i ty lidi, kteří byli očkováni, ale bohužel je to dostatečně neochránilo. Téměř 20 procent obyvatelstva Británie je starší 65 let. To je potenciál pro další opravdu velkou vlnu nákaz."Šíří se zvěsti, že Boris Johnson se chystá otevřít hotely a restaurace v Anglii od Velikonoc a školy od 8. března.Lord Adebowale, předseda konfederace britského zdravotnictví, varoval, že zdravotnictví je "na kolenou" a rozvolnění lockdownu by bylo možné pouze tehdy, až si bude zdravotnictví jisto, že to zvládne."Téměř třetina všech pacientů, kteří museli být od začátku pandemie hospitalizováni na covid, byla hospitalizována minulý měsíc," řekl. "Máme 4,5 milionu lidí čekajících na operace, 10 milionů dalších lidí má duševní problémy a máme zdravotnický personál, který je na kolenou. takže si musíme dávat pozor před rozvolněním lockdownu, nemůžeme si dovolit další vlnu.""Dokud nebudou všichni chráněni, nikdo není chráněn, a v současnosti existují vážné otázky ohledně toho, kdo v současné době není očkován. Avšak také neexistují důkazy, že žádná z existujících vakcín skutečně dokáže člověka stoprocentně před nákazou ochránit, a to má dopad na to, čemu se říká "stádní imunita". Nechci vidět další rozvolnění a pak další lockdown. Je velmi nepravděpodobné, že dojde k rozvolnění dříve než v dubnu-květnu, možná ještě o něco později."Podrobnosti v angličtině ZDE