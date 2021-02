Studie: Co z vás dělá "superšiřiče" COVIDu?

12. 2. 2021

Vědci a odborníci na veřejné zdraví dlouho vědí, že někteří jedinci zvaní "superšiřiči" mohou šířit chorobu COVID-19 s neuvěřitelnou účinnosti a devastujícími důsledky.

Společné úsilí výzkumníků z Tulane University, Harvard University, MIT a Massachusetts General Hospital vedlo ke zjištění, že větší vydechování respiračních kapének šířících chorobu souvisí s obezitou, věkem a rozsahem infekce. Studie vyšla v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

S využitím dat observační studie 194 zdravých lidí a experimentální studie primátů s COVIDem výzkumníci zjistili, že vydechované aerosolové částečky se mezi jednotlivci výrazně liší. Starší lidé s vyšším indexem tělesné hmotnosti (body mass index, BMI) a vyšším stupněm infikovanosti virem vykazují trojnásobek respiračních kapének než ostatní ve studijní skupině.

V ní 18 % lidí zajišťovalo 80 % vydechovaných částeček, což odráží tzv. pravidlo 20/80 známé z ostatních případů infekce.

Aerosolové kapénky u primátů přibývaly s rozvojem infekce, přičemž dosáhly vrcholu týden po infikování, aby klesly k normálu po dvou týdnech. S postupem infekce se také částečky zmenšují, na vrcholu dosáhnou velikosti pouhého jednoho mikronu. Takové částečky jsou pravděpodobněji vylučovány, když lidé dýchají, hovoří nebo kašlou. Mohou také zůstat ve vzduchu mnohem déle, šířit se dále a dostat se hlouběji do plic.

Nárůst vydechovaných aerosolů se objevil dokonce i u bezpříznakových případů COVIDu-19.

Podrobnosti v angličtině: ZDE