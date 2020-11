Mary Trumpová: Jestli si Donald Trump začne myslet, že se propadá, strhne nás všechny s sebou

7. 11. 2020

Too much and never enough (Příliš mnoho a nikdy dost). (Recenze Neteř Donalda Trumpa, dr. Mary Trumpová, psycholožka je autorkou ostře kritické knihy o Donaldu Trumpovi(Recenze ZDE.)

Matt Frei, reportér Channel 4 News:







Matt Frei, reportér Channel 4 News: Řekněte mi, Mary, vy v této chvíli znáte svého strýčka Donalda Trumpa lépe než kdokoliv jiný. Co se mu ten honí hlavou? Co teď dělá v té budově za námi?

Mary Trumpová, psycholožka, neteř Donalda Trumpa: Je v mimořádné situaci. Poprvé ve svém životě čelí nepopiratelné ztrátě. Kterou mu nikdo nemůže pomoci neutralizovat. Nikdo ho z toho nevykoupí, nikdo mu z toho žádným podvodem nepomůže a nikdo nepoužije svou protekci k tomu, aby ho z toho dostal, takže on čelí něčemu, co je pro něho absolutně nesnesitelné. Vidíme, jak se to projevuje v jeho zoufalství i v zoufalství jeho pomocníků.



Mary Trump: To je zásadní část celé té věci. Musíme si uvědomit, že nejde jen o tom, že on prohrává, ale i o to, že republikáni získali další křesla ve Sněmovně reprezentantů a vypadá to, že si republikáni udrží Senát. Což znamená, že je to odmítnutí jenom jeho samotného. A proto bude zuřit ještě víc.



Moderátor: Takže je to osobní.



Mary Trump: Naprosto. Je to osobní a to se nedá žádnou manipulací odvysvětlit. Protože to vypadá, že náskok viceprezidenta Bidena dál poroste,m nejen co do celkového počtu voličských hlasů, ale i co do hlasů volitelů ve volební koleji.



Moderátor: Předpokládejme na okamžik, že tyhle volby Donald Trump prohraje, že ty počty dopadnou tak, jak to za posledních 24 hodin my všichni předpovídáme. Myslíte si, že se vašemu strýčkovi objeví v hlavě alespoň náznak politování? Ohledně všech těch věcí, které po celou tu dobu říkal? Od začátku té [lživé] kampaně, kdy obviňoval Baracka Obamu, že se nenarodil v USA, až po sprostotu vůči nedávno zemřelému Johnu McCainovi, až po to, co řekl včera večer o tom, že demokraté tyto volby ukradli?



Mary Trump: Ne, absolutně nebude litovat ničeho, protože to by znamenalo, že by dokázal přiznat, že udělal něco špatného. A to on udělat nedokáže. Takže je před námi velmi složité období 76 dní [do 20. ledna 2021, kdy převezme moc nový prezident]. Nepochybuji, že se bude snažit soudit, většina těch žalob velmi pravděpodobně neuspěje, což povede k zvýšení jeho zuřivosti, obávám se také, že uvidíme, že ho lidé začnou opouštět, co také povede k dalšímu zvýšení jeho zuřivosti. Takže on je schopen dál napáchat obrovské množství škod. I když bude potvrzeno, že byl viceprezident Biden zvolen do prezidentské funkce, Donald Trump pořád bude mít moc prezidentského úřadu, ještě po dalších 76 dní, a my musíme být připraveni na cokoliv, co Donald Trump může zamýšlet udělat. Protože je velmi důležité si jednu věc na Donaldovi uvědomit. Jestliže si začne myslet, že se propadá, pokusí se všechny z nás strhnout s sebou.



Moderátor: To myslíte vážně?



Mary Trump: Samozřejmě, že to myslím vážně. Viděli jsme to včera večer. V sedm hodin večer pronesl Donald projev, v němž v podstatě řekl, že proces amerických voleb nelze považovat za legitimní. Nelze mu důvěřovat. Tohle je člověk, který sedí v Oválné pracovně. Je to nejmocnější člověk ve Spojených státech. Je to údajně člověk, který stojí v čele Spojených státú a on říká lidem, že nemůžeme důvěřovat hlasování, které je v této zemi posvátné už déle než 200 let. To je pokus o puč. Nemůžeme používat v této věci žádné eufemismy. Musíme to říct velmi otevřeně, co se tady děje. Důsledky toho, co říkal, nemohou být podceňovány a bude nám trvat opravdu dlouho, než napravíme škody, které nám právě páchá.



Moderátor: A nemyslíte si, že existuje naděje, že by prostě mohl přiznat porážku a čestně odejít?



Mary Trump: No, on není schopen udělat nic čestného. A já si myslím, že je naprosto nepravděpodobné, že by přiznal porážku. Pokud by to udělal, udělal by to neochotně. A podle mého názoru neudělá absolutně nic pro to, aby se podílel na tradičním předání moci, neudělá tradiční gesta odcházejících prezidentů. Nepomůže nové přicházející vládě, aby se připravila, nebude se podílet na pokojném předání moci. Donald takové věci nedělá. Bude podvracet Bidenovu vládu na každém kroku. Bude se snažit vytvořit dojem, že je ta vláda nelegitimní, alespoň v očích jeho nejfanatičtějších stoupenců.



Moderátor: Váš strýček se o vás vyjadřoval velmi záporně, prý jste napsala svou knihu jen, abyste vydělala a chováte se jako zrádce. A také, je nutno říci, že 70 milionů Američanů pro něho hlasovalo. Takže jak reagujete na obě tyto skutečnosti?



Mary Trump: No, mně je jedno, co o mně Donald vykládá. Jediný zrádce je on. On zradil svou zemi. Což určitě zastiňuje cokoliv, co jsem možná já udělala v kontextu své rodiny. Co se týče toho, že 70 milionů Američanů po čtyřech letech rasismu, mizogynie, krutosti, poté, co Donald se zlovolně rozhodl nezasáhnout proti pandemii, tak děsivým způsobem, že více než sto tisíc Američanů bylo včera za jediný den nakaženo, 1600 Američanů včera zemřelo, více než 200 000 Američanů je mrtvých, protože Donald proti této pandemii nic pořádného nepodnikl, zlovolně to ignoroval, skutečnost, že 70 milionů lidí bylo ochotno přesto hlasovat pro další čtyři roky takovéto spouště, to je na Americe trvalá poskvrna. Je to naprosto zdrcující.



Moderátor: Závěrem, Mary, řekněte mi, co si v této chvíli myslí jeho rodina, jeho dcera Ivanka, jeho synové. Oni jsou toho do tak velké míry součástí. Jeho zeť Jared Kushner, co ti všichni teď dělají? Jsou vůči němu loajální?



Mary Trump: No, ano. Budou vůči němu loajální, dokud to pro ně osobně bude prospěšné. Jsem si jista, že jsou v panice stejně jako on, ale velmi rozdílnými způsoby. Může samozřejmě nastat čas, kdy se od něho pokusí distancovat, ale to ještě dlouho nenastane, protože oni se všichni na tom podílejí a nejen to, jsou součástí spiknutí v mnoha věcech, které zřejmě bude zkoumat newyorský generální prokurátor a jižní okrsek New Yorku. Takže bude fascinující sledovat, jak se tohle všechno bude vyvíjet. Ale moje hlavní znepokojení právě teď je, abychom přežili těch nadcházejících 76 dní.



Moderátor: Jestli byste mu dnes mohla říct jednu věc, zatímco on uvažuje nad svou budoucností, co byste mu řekla?



Mary Trump: Řekla bych mu, Přiznej porážku, ale zároveň vím, že to se prostě nestane. Myslím, že mu v této chvíli nemůže nikdo říct nic, protože je příliš narcistně zraněn na to, aby byl schopen zpracovat svou prohru.

