Varovná znamení pro Demokraty

6. 11. 2020

Exit polls jsou nedokonalé, ale naznačují určitá poučení pro levici, napsal William Saletan.

Co se to kruci právě stalo? Byly to trhlé volby a hlasy jsou dosud sčítány, ale z exit polls můžeme získat pár nápadů. Čísla, která byla dosud zveřejněna, jsou předběžná, ale původní data jsou v tuto chvíli nejlepším ukazatelem toho, co si voliči mysleli. Zde je, co naznačují.

Za prvé, zdá se, že tento elektorát byl konzervativnější než elektorát z roku 2016. (Při rekordní volební účasti od roku 1900 to ovšem, pokud je to pravda, hodně vypovídá o celé americké společnosti a jejím potenciálu posunout se politicky vlevo - pozn. KD.) V exit polls z roku 2016 konzervativci převyšovali liberály o 9 procentních bodů. V prvních údajích z roku 2020 činí rozdíl 13 bodů. Navzdory tomu si Joe Biden udržel svoje, když oslovil lidi v politickém středu. Hillary Clintonová ztratila 4 body u nezávislých voličů; Biden u nich získal o 14 bodů více. Získal také 64 % umírněných, oproti 52 % Clintonové. Biden získal 8 % lidí, kteří tvrdí, že v roce 2016 volili Trumpa. Trump v těchto volbách získal jen 4 % těch, kdo tvrdí, že volili Clintonovou. Tento rozdíl může nakonec rozhodnout o výsledku.

Trumpův největší zisk od roku 2016 se týkal sebeidentifikovaných křesťanů. Získal 71 % protestantů, 62 % katolíků a 67 % "jiných křesťanů" - zlepšení o zhruba tucet bodů oproti roku 2016. Může to být částečně kvůli jmenováním do Nejvyššího soudu.

Biden si zřejmě vedl lépe mezi dělnickými voliči než Clintonová. Podle předběžných výsledků získal 57 % voličů domácností s příjmem nižším než 100 000 dolarů ročně (Clintonová 49 %), 57 % odborářských domácností (ona 51 %) a 35 % bílých voličů bez vysokoškolského diplomu (ona 29 %). Získal také dvě třetiny hlasů prvovoličů a dvě třetiny v kategorii 18-24 let, čímž překonal její výkon v těchto skupinách o zhruba 10 bodů. Ale navzdory očekáváním si Biden nevedl o mnoho lépe mezi seniory než Clintonová.

Pokud jde o osobní kvality, Biden si vedl dobře. Jeho rating, na rozdíl od Clintonové v roce 2016, byl pozitivní (52 ku 46 %), zatímco Trumpův byl negativní (45 ku 53 %). Biden také překonal Trumpa, pokud jde o vykazování "temperamentu vhodného k efektivnímu výkonu prezidentské funkce". A zdá se, že Trump selhal, když se snažil Bidena představit jako senilního. Více voličů říká, že Biden, nikoliv Trump, má "fyzické a mentální zdraví potřebné k efektivnímu výkonu prezidentské funkce (44 %), než naopak (38 %).

Konzervativní posun elektorátu, zejména při tak vysoké účasti, pro Demokraty není dobrý. Ale exit polls také naznačují příležitosti pro kompromis a pokrok. Těsná většina voličů prohlásila, že Nejvyšší soud by měl ponechat program Obamacare tak, "jak je", a nerušit ho. Dvě třetiny uvedly, že nošení roušek na veřejnosti je spíše otázkou "odpovědnosti vůči veřejnému zdraví" než "osobní volbou". A dvě třetiny tvrdí, že změna klimatu je "vážný problém".

Tato čísla se poněkud změní po opravě podle konečných výsledků. Ale mezitím naznačují některá poučení. Za prvé, Demokraté mají problém přitáhnout sebeidentifikované křesťany. Za druhé, nemohou počítat s hlasy barevných jen proto, že kandidát Republikánů je otevřeně rasistický. Za třetí, potřebují lepší volební účast na levici. A za čtvrté, potřebují konsolidovat většinu nezávislých voličů. Pokud tyto problémy nenapraví, mohou mít dlouhodobé problémy.

