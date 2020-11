Všechny Trumpovy protidemokratické útoky dosud selhaly

6. 11. 2020

Lhal o podvodech s korespondenčním hlasováním. Podkopal poštu. Nyní chce, aby soudy zastavily sčítání hlasů, píše profesorka práva Kim Wehleová.

Je tu jedna dobrá zpráva: Americká demokracie dosud žije. Může být pocuchaná lapat po dechu, ale dosud je naživu.

Zatímco většina Američanů spala a miliony legitimních hlasů čekaly na sečtení, prezident Trump učinil předvídatelné, horečnaté oznámení, že vyhrál volby. Cynický pokus podvrátit demokracii selže - stejně jako hromada dalších. To je obdivuhodné.

Přemýšlejte o tom.

Trump a jeho ministr spravedlnosti Bill Barr pomlouvali korespondenční hlasování jako podvodné. Lidé přesto hlasovali poštou a tyto hlasy zřejmě rozhodnou volby. Trumpovy hrozby, že bude útočit na ústavní právo občanů volit, kteří jej využili během pandemie, jen nechtěně posloužilo k poučení obyvatelstva. Poté, co během primárek bylo odevzdáno 550 000 poštovních hlasů, se lidé naučili vyřídit bezchybně potřebné papírování. I teď někteří propadnou sítem, ale proces se udržel.

Pak se Trump pustil do americké pošty, do jejíhož čela postavil svého dárce a loajalistu DeJoye. DeJoy předložil průhledný plán, jak znemožnit hlasování poštou během pandemie, omezil pracovní hodiny a odstranil třídící stroje - vše pod záminkou, že jde o normální provoz. Kongres provedl slyšení, veřejnost byla rozhořčena a DeJoy zmizel do stínu. Když federální soudce zjistil, že 300 000 hlasů se nelze dopočítat, nařídil poště, aby je našla. Pod tlakem voleb pošta odmítla splnit příkaz, což soudce přimělo předvolat vládní právníky, aby se připravili vysvětlit své chování u soudu.

Pak přišla záplava žalob po celé zemi, jíž Trumpova kampaň a Republikánská strana povolaly justiční systém v marném úsilí ztížit hlasování během pandemie - vznesli námitky proti volbě z auta, urnám na veřejných místech, zjednodušení úředních požadavků, omezení toho, kdo může být volebním komisařem, sčítání včas označených hlasovacích lístků doručených po 3. listopadu a tak dále, a tak dále.

Problém s tímto manévrem je, že dokonce i v prostředí voličům nepřátelských legálních doktrín podpořených Nejvyšším soudem mají soudy sklon vyžadovat důkazy. A zde žádné důkazy k nalezení nebyly. Volební podvody jsou zřídkavé. Bez empirických důkazů mnohé z těchto žalob nedokázaly hlasování zastavit.

Nezapomeňme také na zákon HEROES Act, který Sněmovna reprezentantů schválila v květnu a od té doby leží v Republikány ovládaném Senátu. Nejen že obsahoval peníze pro poštu, ale zaplatil by státům volby během pandemie. Přesto to lidé zvládli. Tisíce obyčejných lidí neúnavně pracovaly v předních liniích demokracie, když jim politické střely hvízdaly nad hlavami. Většinou nedošlo na obávané problémy dlouhých front, pokažených strojů, uzavření volebních místností na poslední chvíli a neadekvátního počtu dobrovolníků.

