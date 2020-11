The Sun: Putin prý v lednu "odstoupí, protože má Parkinsonovu chorobu"

6. 11. 2020





Vladimír Putin údajně plánuje v lednu 2021 odstoupit z funkce kvůli zdravotním problémům, napsal v pátek dopoledne britský bulvární list The Sun. Tvrdí to prý "moskevské zdroje". Z nedávných záběrů Vladimíra Putina prý vyplývá, že osmašedesátiletý vůdce má zřejmě příznaky Parkinsonovy choroby.



Putinova sedmatřicetiletá milenka, gymnastka Alina Kabajeva, ho prý důrazně prosí, aby odstoupil.



Pozorovatelé, kteří studovali nedávné záběry Vladimíra Putina, si povšimli, že jsou jeho nohy v neustálém pohybu. Zdá se, že Putin trpí bolestmi - ma záběrech se chytá opěradla židle.

Ze záběrů také vyplývá, že se mu třesou prsty, když bere do ruky pero, a hrnek údajně s léky proti bolesti.Spekulace, že Putinova dvacetiletá vláda končí, byly posíleny informacemi, že tento týden Rusko připravilo zákony učinit z Putina po jeho odstoupení celoživotního senátora.Ruský parlament teď také spěšně schvaluje zákon, který má Putinovi zajistit celoživotní imunitu před trestním stíháním a státní prebendy až do smrti.Putina prý přesvědčují, aby rezignoval, nejen jeho milenka, ale i jeho dcery Maria Voroncova, 35, a Katarina Tichonova, 34.Moskevský politolog Valerij Solovej konstatoval: "Jeho rodina má na něho velký vliv. Zamýšlí zveřejnit své úmysly v lednu."Už v roce 2015 identifikoval tým výzkumníků na katedře neurologie Radboud University v Nijmegenu v Holandsku známky Parkinsonovy choroby v Putinově chůzi.Vědci si povšimli, že když Putin chodí, jeho levá ruka se skoro vůbec nehýbá. To prý může být známkou Parkinsonovy choroby.Zaměstnanci Kremlu však tyto zprávy popřeli a v pátek Kreml zdůraznil, že s Putinem je "všechno v pořádku". Zprávy o Parkinsonově chorobě mluvčí Kremlu odmítl jako "nesmysl".Podrobnosti v angličtině ZDE