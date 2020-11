Kostky jsou vrženy aneb Co bude dál?

Americké prezidentské volby

5. 11. 2020 / Daniel Veselý

Kdyby se americké prezidentské volby odehrávaly v některé africké či latinskoamerické zemi, kde nikdy nebyla nouze o tyrany, kteří si přivlastňují vítězství, aniž by byly spočítány všechny odevzdané hlasy, nikdo by se nad tím příliš nepozastavoval. Tedy pokud by nešlo o režim nepřátelsky naladěný vůči západnímu civilizačnímu okruhu. Jenže v tomto případě hovoříme o „majáku demokracie“, jenž nám byl tři dekády bezostyšně předkládán za nedostižný vzor. A nenechme se mýlit – toxický trumpismus čerpá z četných napajedel neslavné americké historie, i té nedávné. Intenzivní koketerie s autoritářstvím, existence anachronického sboru volitelů, překreslování map volebních okrsků (gerrymandering), potlačování volebních práv především u Afroameričanů či zhoubný vliv velkých peněz na politiku – to vše jsou neklamné známky společnosti v hlubokém úpadku a marasmu.