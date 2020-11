Syndemická opověď na Covid-19 by měla zahrnovat i ekologickou dimenzi

5. 11. 2020

Šéfredaktor časopisu The Lancet Richard Horton přesvědčivě argumentuje, že Covid-19 by měl být považován za syndemiku biologických a sociálních interakcí. Norton při plánování „národního oživení“ požaduje, aby tento syndemický přístup zahrnoval také ekologický rozměr. Různé studie zjistily, že rozsáhlá antropogenní degradace ekosystémů hrála klíčovou roli v objasnění toho, proč se tempo výskytu zoonóz za posledních 40 let zvýšilo, informuje vědecký časopis The Lancet.