Imigranti zachraňují svět

9. 11. 2020

Brzo bude k dispozici protikoronavirová vakcína firem Pfizer/BioNTech. V pondělí tyto firmy oznámily, že z rozsáhlých testů vyplynulo, že je jejich vakcína proti koronaviru účinná v 90 procentech případů.Je to daleko lepší výsledek, než jaký experti očekávali. Vzniká naděje, že by byla vakcína k dispozici před koncem roku, v důsledku výrazných výsledků těchto testů, i když jsou jen z prozatímní analýzy a testy budou pokračovat až do prosince. Avšak bezpečnostní data budou k dispozici koncem listopadu a regulační orgány je budou zpracovávat rekordní rychlostí. Vakcína se už vyrábí.

Trumpův viceprezident Mike Pence se pokusil přivlastnit zásluhu na tomto úspěchu, firma Pfizer to popřela.Původcem vakcíny je BioNTech, malá biotechnologická společnost, která dostala podporu od německé vlády a od Evropské investiční banky.V souvislosti s touto vakcínou dosud nebyly zaznamenány žádné bezpečnostní problémy. Vakcína také nemá žádné vážné vedlejší účinky. Velmi atraktivní je skutečnost, že vakcína před koronavirem chrání vysoké procento očkovaných osob. Regulační orgány předtím oznámily, že jsou ochotny schválit i vakcínu, která by měla jen padesátiprocentní účinnost.Nikdo ale dosud neví, jak dlouho účinek vakcíny potrvá. To prý se zjistí teprve, až budou lidé vakcínou naočkováni.Vakcína používá genetický kód a nikoliv nějakou část samotného viru. Testů třetí etapy této vakcíny se účastnilo více než 43 000 lidí. Vakcína se podává ve dvou dávkách po třech týdnech.Firmy Pfizer/BioNTech plánují letos vyrobit 50 milionů dávek této vakcíny, tedy pro 25 milionů lidí, a 1.3 miliardy dávek v roce 2021.Mnoho zemí už tuto vakcínu objednalo. Evropská unie si zajistila 200 milionů dávek, které bude rozdělovat.Problém ale mohou mít chudší země, protože vakcína musí být uskladněna při teplotě -80 stupňů Celsia. Šéf firmy BioNTech Uğur Şahin uvedl, že jeho firma zkoumá, zda by vakcína přežila až po dobu pěti dní v teplotě +4 stupňů Celsia jako v normální ledničce.Firma BioNTech byla založena v roce 2008. Má sídlo v Mainzu. Zaměstnává asi 500 vědců. Založili ji Şahin, jeho manželka Dr Özlem Türeci a rakouský onkolog Christopher Huber. Původně firma vyvíjela novou imunoterapii na rakovinu, ale soustředila se nyní na vakcínu proti covidu-19.Už před prvním lockdownem letos na jaře vyvinula tato firma 20 kandidátů na vakcínu a pak testovala pět, dva z nichž měly zvlášť silnou imunitní reakci.Podrobnosti v angličtině ZDE