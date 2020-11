Vídeň, Francie: K radikalizaci mladíků dochází během pandemie. Sedí doma u počítače, nemají co dělat...

4. 11. 2020

Co víme, že je katalyzátorem těchto útoků, ve Francii a nyní v Rakousku? Odborníci poukazují, že s tím má co společného karanténa způsobená koronavirovou pandemií. Mladíci po celé Evropě nemohou chodit ven, sedí doma v ložnici u laptopu a lehce se stávají obětí džihádistické propagandy. K tomu rozhovor rozhlasu BBC s odbornicí na džihádistická média z BBC Monitoringu a interview z Channel 4 News:



Mina Alami, odbornice na džihádistická média v BBC Monitoring: Je nutno si uvědomit, že tento útok přichází v kontextu obrovského množství džihádistického podněcování k akci. Džihádistické servery neustále vyzývají mladé muže k útokům. Pochází to jak od Islámského státu, tak od al Kajdy. Týká se to tématu kontroverzních karikatur proroka Mohammeda, které vydal satirický časopis Charlie Hebdo a postoje francouzské vlády vůči svobodě projevu. Takže džihádisté v posledních dnech, týdnech vlastně, zveřejňují obrovské množství oportunistického materiálu. Snaží se zneužívat hněvu muslimů ohledně těchto karikatur. A v tomto materiálu se snaží džihádisté přesvědčit muslimy, že oni sami i jejich náboženství jsou terčem útoků. A pokud se muslimové nezačnou bránit silou, západní vlády je budou "i nadále urážet a utlačovat". Takže tohle je kontext těch útoků ve Vídni.

Channel 4 News od minuty 3.39:





Moderátorka: Takže co? Terčem oprávněných útoků jsou všechny evropské státy a všechna evropská města?Ty signály se dosud hlavně soustřeďovaly proti Francii. Avšak džihádistická propaganda je velmi oportunistická a oni záměrně zveřejňují materiál směřující do všech stran, s nadějí, že lidé, kteří s nimi sympatizují, se tím nechají inspirovat a něco udělají. Vyzývají je, aby něco spáchali. A Rakousko je velmi neobyvyklý terč, neměli jsme dosud žádné džihádistické útoky v Rakousku. Takže tím je to vlastně měkký cíl, protože se tam takové útoky nečekaly. Možná byla posílena bezpečnostní opatření ve Francii, v Belgii a v Británii, ale možná ne v Rakousku. Protože tam nemáme precedent. Takže to je možná další důvod. Samozřejmě, jestliže existuje příležitost, a existují sympatizanti nebo operativci, možná je Rakousko lepší než jakákoliv jiná západní země.Moderátorka: A jak velké je publikum pro tyto výzvy? Kolik je stoupenců Islámského státu nebo kohokoliv jiného v Evropě?Je velmi obtížné to kvantifikovat. Kolik že mají v Evropě stoupenců. Zjevně Islámský stát nemá v Evropě přítomnost tak, jak existuje na Blízkém východě a v Africe, ale tyto organizace mají svou propagandu. A oni opravdu umějí velmi efektivně využívat sociálních sítí. Například po nedávných útocích ve Francii byly záběry útočníků glorifikovány, vychvalovány do nebes v propagandistických videích, na plakátech a v básních. A oni doufají, že tento materiál, ta glorifikace těch útočníků, budou inspirovat další mladé muže k útokům. Je to velmi obtížné. Lze omezit, kde Islámský stát funguje, ale je nesmírně obtížné potlačit tyto materiály na internetu a ideologii, která motivuje tyto útoky.Zdroj (audio, registrace ) ZDE od minuty 11.40Channel 4 News, Sasha Havlicek, ředitelka Institutu pro strategický dialog: Během covidové pandemie zjistil náš výzkum i další expertní výzkum, že dochází k zvýšené mobilizaci online po celém ideologickém spektru. Takže dochází k intenzifikaci a neexistuje možnost to ventilovat. Jsou dobré důvody nepanikařit, ale dávat si pozor na možné útoky, které mohou využívat našich nynějších svobod, o něž po zavedení lockdownu za pár dní přijdeme.Moderátor: Myslíte si, že lockdown a všeobecné zmrazení života společnosti nějakým způsobem vyvolává mezi těmito lidmi na internetu více aktivity a že to vede k těmto útokům?Sasha Havlicek: Náš výzkum i výzkum jiných lidí dokazuje zvýšenou aktivitu online. Po celém ideologickém spektru. Během covidové karantény. Využívají všeho toho času, který lidé tráví doma, a využívají při tom šíření onlinových informací či dezinformaci o covidu. Je to mobilizace, ale nemá během karantény žádné vyústění. Vídeňský útok nám dokazuje, že je třeba revize současných klasifikačních protokolů. U lidí, kteří byli odsouzeni do vězení za teroristické trestné činy.Moderátor: Říkáte úřadům, že toto se děje? Že jsou lidé předčasně propouštěni, a přesto zůstávají vážnou hrozbou?Sasha Havlicek: Myslím, že úřady tomu rozumějí. Ale vyžaduje to skutečné investice do deradikalizačních systémů v Británii. Za posledních pět let došlo asi ke čtyřem útokům od osob, které byly propuštěny z vězení poté, co přelstily úřady, že už nezosobňují žádnou hrozbu.Moderátor: Vy jste se zmínila, že jste schopni vidět činnost na internetu, která vede k obnovení radikalizace. Když to vidíte vy, proč ne úřady? A proč úřady nevyvíjejí nátlak na poskytovatele internetových služeb, na internetové firmy, aby jednaly?Sasha Havlicek: Jak jsme viděli s tímto útočníkem z Vídně, nebo i u materiálu, který dál zůstává na internetu, například nahrávky apelu jednoho z francouzských atentátníků, tenhle materiál pořád stále ještě nikdo neodstraňuje. Systémy prostě nejsou dostatečně robustní.