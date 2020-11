Trump nemá ani na piškvorky

4. 11. 2020 / Karel Dolejší

Když se včera přední konzervativní intelektuál a představitel hnutí Never Trump Bill Kristol zmínil, že nejklidnější část dne pro něj představovala návštěva zubaře, samozřejmě ještě netušil, co ho čeká dnes. Protrumpovskáráno přiznala Trumpovu porážku v klíčovém státě Arizona ("McCainova pomsta") a její volební mapka dále indikuje, že se obrací poměr sil v Trumpův neprospěch také v Nevadě a Wisconsinu. - Za předpokladu, že Joe Biden po započtení předčasně odevzdaných hlasů za pár dní zvítězí doma v Pennsylvánii, měl by vítězství s přehledem v kapse (podle Natea Silvera s pravděpodobností 85 %). Již nyní získal více hlasů, než v roce 2016 Hillary Clintonová. Právě proto Trump žvaní o svém údajném vítězství a "volebních podvodech"