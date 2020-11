Koronavirus: Počet hospitalizovaných v USA překročil 50 000 osob

Průběžné zpravodajství:

4. 11. 2020



- Jako za středověké morové epidemie, bohatí lidé v Anglii utíkají ze země před koronavirem. Zcela zahlceny objednávkami jsou firmy poskytující milionářům pronájem soukromých letadel. Většina odlétá do svých druhých rezidencí na Kanárských ostrovech. Nájem soukromého letadla pro pět lidí pro let z Londýna do Tenerife stojí 24 000 liber, tedy 720 000 Kč. ZDE







- Oživení sektoru služeb v Číně pokračuje už šestý měsíc.- Británie zaznamenala nejvyšší denní nárůst úmrtí na koronavirus za posledních pět měsíců. Zemřelo tam za posledních 24 hodin 397 osob.- Počet nákaz v Evropě překročil 11 milionů. Evropa zaznamenala 11 008 465 infekcí a téměř 285 000 úmrtí.- Ve Francii zemřelo v úterý na koronavirus dalších 854 osob. Je to rekord od 15. dubna.- Maďarsko uzavře bary, restaurace, zábavné podniky a zákaz vycházení od půlnoci. Od pondělka bude přísně pokutováno nenošení roušek.- Holandský premiér Mark Rutte nařídil další protikoronavirová opatření pro Nizozemí. Vláda uvažuje o zákazu vycházení a o uzavření škol. V Nizozemí je zakázáno setkávání více než dvou lidí.- Čína včlenila do školních osnov propagandistickou pasáž o boji proti koronaviru. "Pomůže to žákům a studentům pochopit základní fakt, že strana a stát vždycky dá přednost životu a bezpečnosti občanů," uvedlo ve středu čínské ministerstvo školství. ZDE - Bohaté státy uzavřely kontrakty na vakcínu proti koronaviru na 3,73 miliardy dávek. O dalších pěti miliardách dávek se jedná. Znamená to, že chudší země dostanou přístup k vakcíně až v roce 2024. ZDE - Šest britských zdravotníků bylo nakaženo koronavirem poté, co společně jeli autem bez roušek.V severním Midlands v Anglii je už 600 zdravotníků mimo službu v důsledku nákazy koronavirem. ZDE