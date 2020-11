Polsko: Strana PiS pod tlakem rozsáhlých protestů odložila publikaci zákona zakazujícího potraty

3. 11. 2020





Protivládní demonstrace v Polsku pokračují



Polská ultrapravicová vláda odložila realizaci kontroverzního rozhodnutí Ústavního soudu (který má zcela pod kontrolou), které má zakázat potraty i vážně a nenapravitelně nemocných dětí.

Toto rozhodnutí Ústavního soudu nebylo zveřejněno, přestože lhůta pro jeho zveřejnění uplynula v pondělí. Proto nevešlo v platnost. "Je to zjevně politické rozhodnutí," míní Anna Wójcik, výzkumnice v Ústavu práva Polské akademie věd. "Rozhodnutí Ústavního soudu mají být zveřejněna bezodkladně. Je to právní trik, toto zdržení jeho zveřejnění."Toto rozhodnutí Ústavního soudu vyvolalo rozsáhlé celostátní demonstrace a protesty, které vládnoucí stranu PiS překvapily. Extremnější křídlo strany PiS rozhodnutí Ústavního soudu podporuje, avšak z průzkumů vyplývá, že voličská základna strany Právo a spravedlnost nepodporuje zakázání potratů, takže se hierarchie strany Právo a spravedlnost dostala do problematické situace.Premiér Mateusz Morawiecki požaduje rozhovory s demonstranty a s opozičními poslanci, zatímco prezident strany PiS, Andrzej Duda, navrhl mírné změkčení zákazu potratů.Dudův návrh je terčem kritiky z obou stran - extremní pravice ho kritizuje jako příliš měkkí, demonstranti jako chabý.Demonstranti ignorovali zákaz shromažďování více než pěti osob. V pátek se účastnilo demonstrace ve Varšavě více než 100 000 lidí. Podrobnosti v angličtině ZDE