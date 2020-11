6. 11. 2020

Kolem čtvrté hodiny ráno v den voleb jsem si šel zničený lehnout. Prezident Spojených států se prohlásil vítězem, otevřeně hovořil o ukradených volbách a aktivně připravoval odpor vůči předání moci, napsal Jonathan V. Last.

Republikáni byli v zásadě zticha. Pár lidí tvítovalo, že to je "nezodpovědné" nebo "špatná politika". Ale nedaří se mi najít jediného člena Republikánské strany nebo jejího lídra, který by byl ochoten říci, co to je: Jasný pokus posunout Ameriku k měkkému autoritářství, který je sám o sobě diskvalifikující. Nikomu, kdo by takovou věc řekl, by neměla být svěřena prezidentská funkce.

A pak jsem se podíval na reakce a pomyslel si: "Počkej chvíli. Proč mi na tom záleží? Protože polovině země je to fuk. Proč bych měl dál bojovat s tímhle nesmyslem?"

Největší dav v historii.

Moc fajnoví lidé na obou stranách.

Šokující dohoda se Severní Koreou.

Nešlo o žádnou protislužbu.

Virus zázračně zmizí.

Máme tolik případů jen proto, že tolik testujeme.

Pekelný laptop Huntera Bidena.

Bojovali jsme s tímto útokem na právní stát, lidskou slušnost, pravdu, liberalismus po dobu pěti let. Pět zlomových let. Je to vyčerpávající. A pokud mohu být zcela upřímný: Nechci to už dál dělat.

Když jsem šel nahoru do postele, tato pasáž od Garriho Kasparova mě zasáhla jako střela:

"Účelem moderní propagandy není jen dezinformovat nebo prosazovat agendu. Je jím vyčerpat vaše kritické myšlení, aby byla pravda anihilována."

Samozřejmě. O to jde. Tento muž se snaží vyčerpat zemi tak, aby se vzdala. Když má muž moc a žádné svědomí, za lež neplatí. Ani prakticky, ani psychologicky. Cena je plně v režii normálních lidí, kteří se lži staví na odpor. Kteří se odmítají přizpůsobit jeho vůli k moci. Kteří trvají na tom, že existuje objektivní realita.

Vím, že jste unavení. Bůh ví, že já také.

Ale nemůžete se zbavit toho břemene. Teď ještě ne.

Dotáhněme boj do konce.

