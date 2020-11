Vídeňský terorista se zřejmě na Slovensku nevyzbrojil

3. 11. 2020 / Karel Dolejší

Rakouský listuvádí v mezititulku svého zpravodajského článku , že vídeňský atentátník Kujtim Fejzulai pocházející z albánské menšiny v Severní Makedonii, který včera zaútočil na vídeňskou synagogu, "kaufte Waffe in Slowakei" (koupil zbraň na Slovensku). To je však velmi málo pravděpodobné.

Na snímku útočníka získaného ze sociálních sítí je zřejmé, jakými zbraněmi byl vyzbrojen. To tvrzení rakouského listu velmi znevěrohodňuje.

Jedná se za prvé o variantu Kalašnikovovy útočné pušky se sklopnou ramenní opěrkou vyráběnou pod označením Zastava M70 pro někdejší jugoslávské ozbrojené síly. Od "AK-47", o němž rutinně píše rakouský list, lze zbraň rozeznat podle řady markantů. Předně je na ústí zbraně patrný jednoduchý kompenzátor zdvihu převzatý ze sovětského modelu AKM vyráběného od roku 1959. Dále je tu robustnější dřevěné předpažbí se třemi výraznými větracími otvory (sovětské kalašnikovy s dřevěným předpažbím mívaly jen dva, delší a užší). A konečně pod hlavní z klasické výbavy sovětských kalašnikovů chybí vytěrák - přičemž sovětské zbraně se sklopnou opěrkou jako AKMS jím byly vybaveny, kdežto některé jugoslávské verze nikoliv.

Druhou střelnou zbraní násilníka je zjevně jugoslávská verze sovětské pistole Tokarev TT-33. Protože snímek je poněkud neostrý a zbraň s nataženým kohoutkem částečně zakryta rukou, nelze přesně rozhodnout, zda se jedná o starší verzi M57 v původní ráži 7,62 Tokarev, nebo M70A v ráži 9 mm Luger. To však z hlediska určení původu zbraně není příliš podstatné.

Stejně málo podstatný je zde typ a původ držené mačety.

Nelze vyloučit, že si útočník skutečně nakoupil munici na Slovensku, jak uvádí rakouský list. Munice kompatibilní s oběma zbraněmi, možná z armádních přebytků (7,62 x 39 mm, 7,62 x 25 mm), by zde měla být poměrně snadno sehnatelná.

Jinak zní ovšem odpověď na otázku, zda by se terorista vydal na Slovensko shánět zbraně jugoslávského/srbského původu. Stručně lze říci, že by je zde zřejmě teoreticky sehnat a nakoupit mohl - ale protože se nejedná o běžně dostupné typy, musel by se po nich nějaký čas shánět, mezitím by mu prodejci na černém trhu nabízeli místo M70 lokální Sa-58, atd. Každopádně by se nejednalo o žádný "bleskový" nákup a kupec by neobvyklými požadavky vzbudil poměrně značnou pozornost - jakou ovšem nemůže ani dost málo potřebovat.

Vysvětlení bude zřejmě jiné. Obě zbraně téměř jistě pocházejí ze Srbska, Severní Makedonie nebo z Bosny. V postjugoslávských zemích funguje rozsáhlý černý trh se zbraněmi, z nějž např. pronikají staré jugoslávské ruční granáty až do Švédska.

Příběh o tom, jak si Fejzulai půjčil auto maminky svého kamaráda, aby se "jel vyzbrojit na Slovensko", je tedy podle všeho poněkud zjednodušující.

Co se zbraní samotných týče, rakouské orgány by se měly zaměřit poněkud jižněji.