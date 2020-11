Případné vítězství Joe Bidena Ameriku nespasí

Americké prezidentské volby

3. 11. 2020 / Daniel Veselý

Bylo by krajně naivní se domnívat, že případné vítězství washingtonského insidera nad k neofašismu inklinujícím prezidentem vyřeší přetrvávající neduhy americké společnosti a politické scény. Ano, v tuto chvíli to skutečně vypadá na výhru Joe Bidena. Nicméně unylý kandidát neautentické opozice, jíž je Demokratická strana, by podle mého soudu neměl proti prostořekému klaunovi žádnou šanci, kdyby neudeřila pandemie. Pokud se demokraté konečně nechytnou za nos, za čtyři roky se do Bílého domu může dostat autentický tyran, který tentokrát bude dobře vědět, co dělá.