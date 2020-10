Poznámka k novým omezením

29. 10. 2020 / Jiří Hlavenka

Fakticky je to celé jen technika tance mezi vejci. Na zemi je nahusto vajec a my se musíme protancovat k cíli, k nízkým číslům, přičemž současně musíme rozšlapat co nejméně vajíček po cestě, tedy co nejméně doničit život v zemi. Takovýto tanec vypadá jako pohyby náměsíčníka a vyvolává smích, případně hněv.

Každý krok, který i jenom o maličko sníží reprodukční číslo (tedy předávání infekce od člověka k člověku), je vítaný. Pokud se zavírají obchody o víkendech, znamená to, že se nebudou konat oblíbené kratochvíle českého a moravského venkova "co budeme dělat o víkendu? Pojedeme na výlet do Olympie". Počet náhodných setkání osob se sníží, ANIŽ se tím výrazněji zasáhne život a ekonomika, nakoupit lze jindy, též lokálně. Pokud je noční zákaz vycházení, znamená to silné omezení návštěv různých uzavřených a privátních prostorů – netvařme se, že nevíme o fenoménu "tajná hospoda". A opět, zákaz vycházení v noci neznamená tvrdý zásek do životů a ekonomiky.

Souhlasím, že tato opatření jsou v něčem dvojsečná, v něčem polovičatá, pět set výjimek se nikdo nebude učit zpaměti, a tak dále. Ale přesto splňují vlastně ideální kombinaci aspoň určitého účinku a přitom nebourají naše životy. A současně vnímám i jejich psychologický efekt – jestli má postupné přitvrzování aspoň jeden jediný pozitivní účinek, tak ten, že vyvolává v lidech dojem "situace je opravdu vážná a brzo bude zoufalá" a způsobuje, že se chovají sami zodpovědněji, i když to nehlídá na rohu policajt.



To, že se vláda snaží vyhnout tvrdému lockdownu, který by spočíval v uzavření firem (a tím pádem i úplnému zákazu volného pohybu, hromadné dopravy až na odůvodněné výjimky), je chvályhodné. Ekonomika teď dostane druhou ránu a bude se z ní vzpamatovávat hůře než na jaře (kdy vlastně byly ztráty menší, než se čekalo, a to díky rezervám a díky silným intervencím států), obávám se, že krize bude jak hlubší, tak delší. Úplně ji "zabít" totálním lockdownem, POKUD NENÍ NUTNÝ, by bylo špatné rozhodnutí. Ovšem, pokud nutný je... a bude posléze proveden (a stařešinové této země by už měli mít k tomuto precizní analýzy a prognózy), je postupné přitvrzování chybou, jak jsem ostatně psal včera.



Současně aktualizuji "graf pro tento den" s týdenní sezónností. Je z něj vidět, že zatím ještě vůbec nejsme za vrcholem, byť se zdá, že křivka se blíží kulminaci. //EDIT: graf udává počty nově zjištěných infikovaných osob s Covid-19 pro jednotlivé týdny, viz legenda vpravo a dny v týdnu, viz osa X//