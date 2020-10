V ČR zuří koronavirus s neztenčenou silou

28. 10. 2020

ČR je nyní globálně co do počtu registrovaných nákaz s 26 507 nákazami na 1 milion obyvatel na 15 místě. Před ní jsou Andorra (57 047 nákaz na 1 milion obyvatel), Bahrain (46 957 nákaz), Katar (46 901 nákaz), Aruba (41 501 nákaz), Francouzská Guayana (34 527 nákaz), Izrael (33 925 nákaz), Vatikán (33 666 nákaz), Panama (30 075 nákaz), Belgie (29 923 nákaz). Kuvajt (28 687 nákaz), Arménie (27 875 nákaz), USA (27 253 nákaz), Černá Hora (27 211 nákaz) a Peru (26 948 nákaz). Česko předstihlo dokonce i Brazílii, která má 25 538 nákaz na 1 milion obyvatel. V Evropě je horší než Česko Andorra, Vatikán, Belgie a Černá Hora.

Německo má 84 milionů obyvatel, Británie má 67 milionů obyvatel, Česká republika má 10,6 milionů obyvatel. Uvědomme si, že denní nárůst 15 663 infekcí v ČR by byl v Německu 124 121 nákaz (Německo má přitom denní nárůst 14 964 infekcí, čímž je nesmírně znepokojeno), v Británii by byl 99 001 infekcí (Británie má přitom denní nárůst 22 885, čímž je nesmírně znepokojena).

- Německo zaznamenalo nový denní rekord nákaz: 14 964 infekcí. Počet mrtvých stoupl o 85.





- V Británii za posledních 24 hodin zemřelo na covid-19 dalších 367 lidí. Je to nejvyšší denní nárůst mrtvých za posledních pět měsíců a ve srovnání s minulým týdnem je to nárůst mrtvých o 50 procent. Počet lidí zemřelých na covid-19 v Británii překročil 60 000. Britští konzervativci se děsí situace, 55 konzervativních poslanců varovalo otevřeným dopisem Borise Johnsona, že "dramatický ekonomický i infekční rozdíl" mezi chudým severem Anglie a bohatým jihem může znamenat "konec Konzervativní strany i Borise Johnsona". Signatáři dopisu ovládají v parlamentě většinu a pohrozili, že mohou vládu při hlasování porazit.









- Rusko registrovalo nových 16 202 denních infekcí a rekordní počet mrtvých za posledních 24 hodin, totiž 346 mrtvých. Celkem v Rusku zemřelo 26 935 osob. Rusko, země čítající 145 milionů obyvatel, má čtvrtý největší počet nákaz po USA, Indii a Brazílii.- Počet mrtvých na Ukrajině stoupl na 165 denně. Je to nový denní rekord. Celkem na Ukrajině zemřelo 6755 obos. Za posledních 24 hodin bylo registrováno 7474 nových nákaz, celkem je na Ukrajině potvrzeno 363 076 případů koronaviru.- Trump tvrdí, že počet nákaz se v USA "radikálně snižuje" navzdory tomu, že za poslední týden bylo nakaženo téměř půl milionu lidí. Bez důkazů Trump tvrdil, že hned po amerických volbách přestanou média o koronaviru mluvit. Bílý dům lživě tvrdí v oficiálním dokumentu úspěchů Trumpovy vlády "Skoncovali jsme s koronavirovou pandemií". Jenže týdenní nárůst infekcí v USA je 491 000 nových nákaz. V USA je nakaženo více než 8,7 milionů lidí. Zemřelo více než 226 000 osob.- Francouzský premiér Jean Castex sdělil poslancům, že do 11. listopadu budou zcela zahlceny jednotky intenzivní péče ve francouzských nemocnicích. Prezident Emmanuel Macron pronese ve středu večer projev k národu. Jeho vláda uvažuje o uvalení měsíc dlouhého lockdownu na Franciie s cílem zmírnit šíření infekce.- Počet nákaz v Indii je bez 10 000 osm milionů.- Téměř 200 letišť v Evropě je kvůli koronavirové pandemii ohroženo bankrotem.- Barack Obama ve svém úterním projevu zesměšnil Trumpa, že "žárlí na to, že se média věnují covidu".- Počet nákaz v Mexiku překročil 900 000.- Papež František je kritizován, že dostatečně často nenosí roušku.