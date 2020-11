Volby v USA: Bidenova kampaň se soustředí na Pennsylvánii

2. 11. 2020

Na shromáždění v největším pennsylvánském městě Filadelfie se Joe Biden obrátil na jeho černé obyvatele a vyzval je, aby šli k volbám. Zdůraznil přitom význam Pennsylvánie jako jednoho z tzv. swing states, které mohou volby rozhodnout.

Současně odsoudil způsob, jakým prezident Trump zachází s koronavirovou pandemií, která nepřiměřeně jejich poměrné velikosti zasáhla černé komunity v USA.

"Způsob, jakým postupoval, je takřka kriminální," prohlásil Biden, který slíbil častější testování a trasování a "úplnou, férovou a bezplatnou distribuci léků".

"Je to událost s masovými ztrátami v černé komunitě a je to zcela zbytečné," dodal.

Slíbil, že se zaměří na "systémový rasismus" v USA a řekl, že George Floyd, Breonna Taylorová a další černí Američané zabití policií nebudou zapomenuti.

"Jediná věc, která může Ameriku roztrhat na kusy, je Amerika sama - a to je přesně to, co se Trump snažil udělat," řekl Biden.

"Je to špatné, takoví nejsme. Volíme naději místo strachu, jednotu před rozdělováním, vědu před fikcí a ano, pravdu před lží, před mnoha lžemi, které opakuje," dodal.

Trump v roce 2016 v Pennsylvánii těsně zvítězil, ale průzkumy ukazují, že v těchto volbách to bude mít těžší.

Podrobnosti v angličtině: ZDE