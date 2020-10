Prezidentské volby v USA: Jaké jsou vyhlídky obou kandidátů?

30. 10. 2020

Zbývá týden do voleb a Joe Biden vede v národních i státních průzkumech. V tomto okamžiku prezident Trump potřebuje velkou chybu v průzkumech v jeho prospěch, pokud má vyhrát. Nicméně podobná chyba nemusí být až tak velká, jak byste mysleli, pokud se díváte jen na národní průzkumy, uvádí analytický server FiveThirtyEight.

Vezměte Pennsylvánii, stát, který naše prognóza právě považuje za místo, kde budou volby nejpravděpodobněji rozhodnuty. Biden zde nemá zvlášť velký náskok v průzkumech, takže chyba v rozsahu roku 2016 může přinést tento stát Trumpovi. Připomeňme, že Trump má určitou šanci volby vyhrát, podle naší prognózy - o něco horší, než šanci, že hodí jedničku na šestistěnné kostce a o něco horší, než šanci, že v Los Angeles prší. A připomeňme, že tam prší. (L.A: má asi 36 deštivých dnů v roce, neboli šance je asi 1:10).

V posledních dnech jsme dostali spoustu nových průzkumů, ale až dosud existuje jen málo důkazů, že by se poměr sil vyrovnával. Pokud se něco děje, Biden dál získává na Středozápadě (v průměru 1,7 procentního bodu od poslední debaty).

Avšak situace v Pennsylvánii je vyrovnanější, protože Biden vede v našem modelu nad Trumpem zhruba jen o 5 bodů. Počátkem týdne jsme simulovali, co by se stalo, pokud by Biden prohrál v Pennsylvánii, ale vyhrál v dalších státech Středozápadu jako je Wisconsin. Chcete si projít vlastní hypotetický scénář? Ovšem, teď můžete! Vytvořili jsme interaktivní prognózu, která vám dovolí prozkoumat způsoby, jimiž kandidát může vyhrát.

Podrobnosti v angličtině: ZDE