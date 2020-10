Apel na vládu: Přidávejte do chleba a do mléka vitamín D jako ochranu před covidem-19

31. 10. 2020





Vědci požadují, aby britská vláda nechala přidávat do běžných potravin, jako je chleba a mléko, vitamín D jako ochranu před covidem-19. Apely na veřejnost, aby brala vitamín D, nefungují.



Nízká úroveň vitamínu D, který lidský organismus produkuje v reakci na silné sluneční světlo, může vést k většímu riziku nákazy koronavirem nebo k těžšímu průběhu onemocnění covidem-19. Minulý týden zjistili vědci ve Španělsku, že 86 procenbt z 216 pacientů hospitalizovaných s covidem mělo nízkou míru vitamínu D. Jiný výzkum však tvrdí, že vitamín D na covid-19 nemá žádný vliv.

Nedostatek vitaminu D může vést u dětí ke křivici a u dospělých k měkkým kostem. Děti s vážným nedostatkem vitamínu D mají nízkou koncentraci vápníku v krvi, což vede k infarktům.V ČR se vitamínem D obohacuje jen mléčná výživa pro kojence. V zemích, jako je Finsko, Švédsko, Austrálie a Kanada, se vitamínem D obohacuje mléko, chléb a pomerančový džus. V Británii má téměř polovina obyvatelstva nedostatek vitamínu D.Brát vitamín D je důležité především v zimních měsících, a lidé v rizikových skupinách by ho měli brát celý rok. Protože lidi zapomínají ho každý den brát, ideálním řešením by bylo přidávat ho do chleba a do mléka, doporučují vědci.Podrobnosti v angličtině ZDE