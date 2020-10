Jared Kushner a Ivanka Trump vyhrožují žalobou za "pomlouvačné billboardy" na Times Square v New Yorku

26. 10. 2020

Billboard zobrazující Kushnera cituje jeho výrok: "Newyorčané budou trpět a to je jejich problém". Kushnerův výrok citoval v září časopisKushnerův právník tvrdí, že ho Kushner nepronesl. Gesto Ivanky Trumpové nad počtem mrtvých Američanů je převzato z fotografie, rozšířené na Twitteru v červenci, jíž dělala reklamu fazolím značky Goya.Na právní výhrůžky reagoval Lincoln Project tímto bojovným prohlášením:"Míra rozčílené zuřivosti, kterou projevili vůči Lincoln Projectu Jared Kushner a Ivanka Trump za to, že jsme odhalili jejich nezájem o více než 223 000 lidí, kteří zemřeli v důsledku krutě nekompetentního postoje vlády vůči covidu-19, je komická. Zatímco se nám velmi líbí, že pobýváme bez placení činže v jejich hlavách, jejich prázdné hrozby nebudeme brát o nic vážněji, než jak bereme Ivanku i Jareda. Není překvapující, že vláda, která nikdy nectila naši ústavu, ani jí nerozuměla, se pokouší utlačovat naše práva na svobodu projevu, zaručená prvním dodatkem. Avšak máme naprosto v úmyslu učinit tuto lekci občanské výchovy co nejbolestnější.Jared a Ivanka jsou na privilegia si bezdůvodně nárok dělající mimoni a neurvalci, kteří nikdy ani v nejmenším neprojevili, že jim nějak záleží na americkém lidu. Plánujeme jim projevit stejnou míru respektu. Billboardy zůstanou na místě. Považujeme za důležité, aby na Times Square, na křižovatce světa, byla lidem trvale připomínána krutost a tupost a absolutní absence empatie, kterou Trumpové a Kushnerové projevují vůči americkému lidu."Carl Tobias, profesor práva na University of Richmond ve Virginii, k tomu napsal: "Zdá se nepravděpodobné, že by Ivanka a Jared skutečně Lincoln Project žalovali, zejména před volbami, zatímco po volbách jim už to bude jedno, mohou se vrátit do New Yorku a přestat předstírat, že jsou státními úředníky. Ivančin otec zdokonalil zneužívání právních žalob jako podnikatel a prezident v uměleckou formu, ale pokud by Lincoln Project skutečně žalovali, proces by trval léta, byl by nákladný a vedl by k ztrapňujícím odhalením. Takovéto žaloby lidí, kteří se vrhli do veřejného života, jsou nechvalně známé tím, že je velmi obtížné je vyhrát. Krátce řečeno, je to zase typický bezpodstatný kravál, jaký má Trumpova rodina ve zvyku dělat."Podrobnosti v angličtině ZDE