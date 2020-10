Bělorusko: Dělníci a studenti zahájili proti Lukašenkovi stávku

27. 10. 2020





Stávka byla vyhlášena poté, co prezident ignoroval ultimátum, že musí do neděle odstoupit



Dělníci a studenti v Bělorusku zahájili sérii stávek zaměřených proti Alexandru Lukašenkovi, jehož režim se drží u moci navzdory dvěma měsícům rozsáhlých demonstrací.



Stávku svolala Svetlana Tichanovskaja, kandidátka sjednocené opozice, která v srpnových volbách kandidovala proti Lukašenkovi poté, co její manžel a další kandidáti byli buď zatčeni, anebo donuceni uprchnout.





Jenže mnoho stávek v podnicích nevzniklo, zaměstnanci jsou zastrašování a organizátoři předchozích stávek byli donuceni uprchnout do zahraničí. Tam, kde se stávkovalo, zasáhla brutálně policie.



V neděli 25. října se opět v Minsku konala obrovská protilukašenkovská demonstrace. V neděli večer policie házela do davu demonstrantů ochromující granáty a po setmění honila demonstranty po dvorech. Ministerstvo vnitra uvedlo v pondělí, že v celé zemi bylo zatčeno 500 demonstrantů, z toho 160 v Minsku.



V neděli i v pondělí dovolily úřady velkým skupinám demonstrantů demonstrovat bez zásahů policie, avšak neočekávaně útočily na malé skupiny lidí později večer. Situace se už dlouhé měsíce nemění a ani opozice, ani režim nedokáže zvítězit. Demonstranti se chovají naprosto pokojně, policii se je nedaří stoprocentně umlčet.



"Úřady se obávají, že počty demonstrantů znovu rostou, a budou nuceny změnit svou taktiku," konstatoval politický analytik Arťom Šrajbman. "Buď budou muset udělat více ústupků (propustit politické vězně a urychlit ústavní reformy), anebo zvýšit míru represí. Bude to zajímavý týden."



Podrobnosti v angličtině









