ČR: Zakázáno vycházení od 21 hodin do 5 ráno

26. 10. 2020





Česká vláda oznámila zpřísnění karanténních opatření v zemi. Budou platit od půlnoci z úterka 27. na středu 28. října. Prý by měla platit jen do 3 listopadu:



- Byl zakázán volný pohyb na veřejnosti od 21.00 do 4.59. Povolené jsou jen cesty do práce či k lékaři a domů. Výjimku budou mít také lidé zajišťující základní infrastrukturu, hromadnou dopravu či roznáškové služby a také veřejní funkcionáři a ústavní činitelé. Po deváté hodině večer mohou z domu vyjít i ti, kdo venčí psa, avšak pouze do 500 metrů od svého bydliště.



- Během dne jsou i nadále povolené vycházky v přírodě a v parcích, pobyt na chatách a chalupách, a to v maximálním počtu dvou osob s výjimkou členů domácnosti a spolupracovníků. Stejný počet osob platí i při nakupování.



- Občané mají pokud možno pracovat z domova.





- Zakázán je maloobchodní prodej v neděli, ve všední dny a v sobotu mezi 20.00 a 5.00. Výjimku mají čerpací stanice, lékárny, prodejny na frekventovaných místech, jako jsou letiště či nádraží, obchody ve zdravotnických zařízeních a restaurace poskytující roznáškový servis.



- V květinářstvích smějí být jen dva zákazníci.



- Zakázán je prodej na tržištích nebo v mobilních provozovnách, s výjimkou pojízdných prodejen zajížděnících do obcí, kde nefunguje prodejna základních potravin a drogerie a stánkaři prodávající čerstvé i zpracované ovoce a zeleninu, maso a masné výrobky, vejce, pekařské výrobky či med. Vše musí být z domácí produkce. Na trzích nebude možné konzumovat zakoupené výrobky, stánkaři mezi sebou musí mít rozestupy alespoň 2 metry a v jeden čas na ploše tržiště nesmí být více jak 20 lidí na 400 m2.



- Dál platí omezená úřední doba na dva dny v týdnu po pěti hodinách a omezení turistiky v Česku. Ubytovat se v ubytovacících zařízeních mohou jen lidé na služební ceště, ubytovávat turisty není možné.



V oblasti maloobchodního prodeje mají výjimku potraviny, prodejci pohonných hmot, paliv, hygienického zboží, kosmetiky, drogistického zboží, lékárny, prodejny zdravotnických prostředků, malých domácích zvířat, prodejci krmiva, brýlí a souvisejícího zboží, novin a časopisů, tabákových výrobků, zahradnických potřeb.



Otevřeny zůstávají prádelny, čistírny, autoservisy, odtahy vozidel, prodejci náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím, dostupné bude vyzvednutí zásilek a zboží, otevřené budou i pohřební služby, květinářství, prodejny textilního materiálu a galanterie, servisy IT techniky, spotřební elektroniky a dalších výrobků, provozovny realitního zprostředkování a účetních poradců, daňové evidence, oprav a instalací strojů a zařízení pro domácnost, myčky automobilů, domácí potřeby, železářství, kompostárny či sběrny.





0